Тарас и Елена Тополи официально подали на развод: кто стал инициатором (фото)

Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Елена официально подали на развод. Инициатором стал именно певец.

Информация об этом появилась в открытых судебных реестрах. Дело о разводе было зарегистрировано 3 декабря в Подольском районном суде Киева.

Истцом стал Тарас Тополя, а ответчиком — Елена. Состав суда назначен, а дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Тополи официально подали заявление на развод Фото: Скриншот

Развод Тараса Тополи

1 декабря Тарас и Елена Тополи объявили о разводе после 12 лет брака. Пара, которая воспитывает троих детей, отметила, что решение, которое они приняли совместно, "взвешенное для них обоих". Артисты добавили, что останутся партнерами в воспитании сыновей и дочери и относятся с уважением друг к другу.

Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей были урегулированы заранее.

Тарас и Елена также попросили СМИ и общественность не ожидать дальнейших комментариев.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: instagram.com/tarastopolia/

