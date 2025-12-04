Тарас и Елена Тополи официально подали на развод: кто стал инициатором (фото)
Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Елена официально подали на развод. Инициатором стал именно певец.
Информация об этом появилась в открытых судебных реестрах. Дело о разводе было зарегистрировано 3 декабря в Подольском районном суде Киева.
Истцом стал Тарас Тополя, а ответчиком — Елена. Состав суда назначен, а дата рассмотрения дела пока неизвестна.
Развод Тараса Тополи
1 декабря Тарас и Елена Тополи объявили о разводе после 12 лет брака. Пара, которая воспитывает троих детей, отметила, что решение, которое они приняли совместно, "взвешенное для них обоих". Артисты добавили, что останутся партнерами в воспитании сыновей и дочери и относятся с уважением друг к другу.
Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей были урегулированы заранее.
Тарас и Елена также попросили СМИ и общественность не ожидать дальнейших комментариев.
