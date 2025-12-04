Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Тарас та Олена Тополі офіційно подали на розлучення: хто став ініціатором (фото)

Тарас та Олена Тополі офіційно подали на розлучення
Тарас та Олена Тополі | Фото: instagram.com/tarastopolia/

Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена офіційно подали на розлучення. Ініціатором став саме співак.

Інформація про це зʼявилася у відкритих судових реєстрах. Справу про розлучення було зареєстровано 3 грудня в Подільському районному суді Києва.

Позивачем став Тарас Тополя, а відповідачем — Олена. Склад суду призначено, а дата розгляду справи наразі невідома.

тополі розлучаються
Тополі офіційно подали заяву на розлучення
Фото: Скріншот

Розлучення Тараса Тополі

1 грудня Тарас і Олена Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення, яке вони ухвалили спільно, "зважене для них обох". Артисти додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного.

Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей були врегульовані заздалегідь.

Відео дня

Тарас та Олена також попросили ЗМІ і громадськість не очікувати подальших коментарів.

Тарас та Олена Тополі з дітьми
Тарас та Олена Тополі з дітьми
Фото: instagram.com/tarastopolia/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, колишній бойфренд Олени Тополі, продюсер Вадим Лисиця, різко висловився про розлучення зіркового подружжя.