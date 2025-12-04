Тарас та Олена Тополі офіційно подали на розлучення: хто став ініціатором (фото)
Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена офіційно подали на розлучення. Ініціатором став саме співак.
Інформація про це зʼявилася у відкритих судових реєстрах. Справу про розлучення було зареєстровано 3 грудня в Подільському районному суді Києва.
Позивачем став Тарас Тополя, а відповідачем — Олена. Склад суду призначено, а дата розгляду справи наразі невідома.
Розлучення Тараса Тополі
1 грудня Тарас і Олена Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення, яке вони ухвалили спільно, "зважене для них обох". Артисти додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного.
Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей були врегульовані заздалегідь.
Тарас та Олена також попросили ЗМІ і громадськість не очікувати подальших коментарів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Лідер гурту "Антитіла" уперше публічно висловився після новини про розлучення з Оленою Тополею.
- Нардепка Марʼяна Безугла висунула теорію змови та заявила, що пара розлучається через відставку Єрмака.
Крім того, колишній бойфренд Олени Тополі, продюсер Вадим Лисиця, різко висловився про розлучення зіркового подружжя.