Тарас та Олена Тополі офіційно подали на розлучення: хто став ініціатором (фото)

Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена офіційно подали на розлучення. Ініціатором став саме співак.

Інформація про це зʼявилася у відкритих судових реєстрах. Справу про розлучення було зареєстровано 3 грудня в Подільському районному суді Києва.

Позивачем став Тарас Тополя, а відповідачем — Олена. Склад суду призначено, а дата розгляду справи наразі невідома.

Тополі офіційно подали заяву на розлучення Фото: Скріншот

Розлучення Тараса Тополі

1 грудня Тарас і Олена Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення, яке вони ухвалили спільно, "зважене для них обох". Артисти додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного.

Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей були врегульовані заздалегідь.

Тарас та Олена також попросили ЗМІ і громадськість не очікувати подальших коментарів.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: instagram.com/tarastopolia/

