У Олени Тополі відреагували на затримання чоловіка, який шантажував співачку відео

Команда української співачки Олени Тополі прокоментувала затримання чоловіка, якого підозрюють у шантажі артистки та вимаганні грошей за нерозповсюдження делікатних матеріалів.

Представниця Олени Тополі Наталія Крикун у коментарі Фокусу підтвердила, що сторона співачки знає про затримання зловмисника. Водночас вона наголосила, що подробиці справи наразі не розголошуються, оскільки триває досудове розслідування.

За її словами, поліція прийняла заяву від співачки, відкрито кримінальне провадження та проводяться необхідні слідчі дії. Водночас відео, яким шантажували Олену Тополю, продовжують поширювати в Telegram-каналах.

Олену Тополю шантажували: що відомо

Раніше в Нацполіції повідомили про затримання 23-річного мешканця Києва, який, за даними слідства, вимагав гроші за нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо української співачки. Йому оголосили підозру за статтею про вимагання. Слідство також перевіряє можливу причетність інших осіб до злочину.

Олена Тополя публічно заявляла, що 10 січня отримала погрози шантажу через відео делікатного характеру, вимагання грошей та спроби психологічного тиску. За словами співачки, матеріали були сфабриковані, а дати навмисно змінені з метою її дискредитації. Артистка наголосила, що має докази та закликала не поширювати ці матеріали.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У тексті листа, який надійшов ЗМІ, йдеться, що Олена Тополя із жовтня 2025-го по січень 2026 року начебто мала романтичні зв'язки з молодим чоловіком 2003 року народження. Той приховано знімав відео делікатного характеру, а після цього почав її шантажувати.

Санкція статті про вимагання передбачає до 12 років позбавлення волі.

Крім того, 3 грудня лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена офіційно подали на розлучення. Ініціатором став саме Тарас.