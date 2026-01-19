У Елены Тополи отреагировали на задержание мужчины, который шантажировал певицу интимными видео

Команда украинской певицы Елены Тополи прокомментировала задержание мужчины, которого подозревают в шантаже артистки и вымогательстве денег за нераспространение интимных материалов.

Представительница Елены Тополи Наталья Крикун в комментарии Фокусу подтвердила, что сторона певицы знает о задержании злоумышленника. В то же время она подчеркнула, что подробности дела пока не разглашаются, поскольку продолжается досудебное расследование.

По ее словам, полиция приняла заявление от певицы, открыто уголовное производство и проводятся необходимые следственные действия. В то же время интимное видео, которым шантажировали Елену Тополю, продолжают распространять в Telegram-каналах.

Елену Тополю шантажировали: что известно

Ранее в Нацполиции сообщили о задержании 23-летнего жителя Киева, который, по данным следствия, требовал деньги за нераспространение конфиденциальной информации об украинской певице. Ему объявили подозрение по статье о вымогательстве. Следствие также проверяет возможную причастность других лиц к преступлению.

Елена Тополя публично заявляла, что 10 января получила угрозы шантажа из-за видео интимного характера, вымогательства денег и попытки психологического давления. По словам певицы, материалы были сфабрикованы, а даты намеренно изменены с целью ее дискредитации. Артистка подчеркнула, что имеет доказательства и призвала не распространять эти материалы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В тексте письма, которое поступило СМИ, говорится, что Елена Тополя с октября 2025-го по январь 2026 года якобы имела романтические связи с молодым человеком 2003 года рождения. Тот скрыто снимал видео деликатного характера, а после этого начал ее шантажировать.

Санкция статьи о вымогательстве предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, 3 декабря лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Елена официально подали на развод. Инициатором стал именно Тарас.