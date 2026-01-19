"Выбрал момент для удара": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео

Украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя впервые отреагировал на скандал вокруг его бывшей жены Елены Тополи, частное видео которой "слили" в сеть и шантажировали, требуя 75 тысяч долларов.

В своем Facebook артист написал пост, в котором признался, что также получил ролик с участием Елены и "другого мужчины". Тарас уже подал заявление в полицию.

Тарас Тополя отрегулировал на скандал с экс-супругой

"Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Поэтому Елена имела полное право на собственную личную жизнь!" — подчеркнул певец.

Тополя добавил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Лидер группы "Антитела" 19 января подал заявление в полицию о факте распространения материалов такого характера.

"С момента объявления о разводе я не дал ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации. Это была наша с Еленой общая договоренность", — отметил Тарас Тополя.

Певец добавил, что их решение расстаться и его причины — это исключительно их с Еленой личное дело.

"Но в этой ситуации должен был прокомментировать. Я имею предположение кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период", — заявил Тарас, добавив, что это лишь его предположение.

В частности, Тополя попросил никаким образом не распространять то видео.

Фокус обратился к представителям Тараса Тополи с просьбой о комментарии, но запрос пока остался без ответа.

