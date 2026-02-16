"Я какая-то старая бабка?": Тополя — о романе с 23-летним парнем, который ее шантажировал

Популярная украинская певица Алена Тополя (ранее Alyosha) после скандала со сливом приватных видео впервые подробно рассказала о знакомстве и отношениях с молодым человеком. Сейчас его арестовали по подозрению в вымогательстве.

В новом выпуске на YouTube-канале Рамины Эсхакзай артистка заговорила о жизни после развода, знакомстве с ухажером, психологическом давлении и шантаже, а также о том, кто, по ее мнению, стоял за "сливами" роликов.

Елена Тополя о разнице в возрасте

Отвечая на вопрос об ощутимой разнице в возрасте, Елена Тополя отшутилась: "А я какая-то старая бабка, что ли? У меня все прекрасно, поверьте. Вообще я не считаю себя... Вообще не считаю, что возраст может влиять на какие-то отношения. Не смотрю в паспорт и не оцениваю, подходит мне парень для отношений или не подходит по возрасту. Ну, конечно, что... 23 года — это нормально, я считаю. Он тоже постоянно акцентировал внимание: "Почему ты?.. (постоянно повторяешь — Ред.) 39 лет, 39 лет. Ну так что?". То есть он сам пытался стереть это понимание разницы".

Слив личных видео Елены Тополи

Кроме того, певица вспомнила об их знакомстве.

"Он позиционировал себя, что он совсем из другой сферы, что он о шоу-бизнесе ничего совсем не знает... Потом были странные совпадения, что я ему не говорила, куда я буду ехать, в какие города, что я буду там делать. А он мне говорил: "Да, я завтра еду туда-то, а послезавтра — туда-то". И я думала про себя: "Странно, я тоже туда еду...". Постоянно пытался встретиться со мной. Мы не ходили по заведениям. Виделись в машине", — рассказала Тополя.

Первая реакция на видео

"Я открыла, немного посмотрела... А я красивая (смеется). Это смешно пару секунд. Конечно, я понимаю цели, которые это все делали... Мне было страшно и стыдно, что это может увидеть такое количество людей. Пробыла в таком состоянии некоторое время, очень-очень переживала. Думала, что смогу это остановить. Но в конце концов решила, что я не буду это останавливать. Я не пойду на этот шантаж, пойду по закону. Я была готова, что это сольется", — прокомментировала она.

Кто за этим стоит?

"Здесь не один человек... Есть один самый главный, конечно. Но исполнители и вся эта организованная преступность — это целая команда людей, которая работает в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там задействована. Она уже подчиняется уже под кого-то... Я не могу никого называть", — добавляет артистка.

