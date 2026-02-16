"Я какая-то старая бабка?": Тополя — о романе с 23-летним парнем, который ее шантажировал
Популярная украинская певица Алена Тополя (ранее Alyosha) после скандала со сливом приватных видео впервые подробно рассказала о знакомстве и отношениях с молодым человеком. Сейчас его арестовали по подозрению в вымогательстве.
В новом выпуске на YouTube-канале Рамины Эсхакзай артистка заговорила о жизни после развода, знакомстве с ухажером, психологическом давлении и шантаже, а также о том, кто, по ее мнению, стоял за "сливами" роликов.
Елена Тополя о разнице в возрасте
Отвечая на вопрос об ощутимой разнице в возрасте, Елена Тополя отшутилась: "А я какая-то старая бабка, что ли? У меня все прекрасно, поверьте. Вообще я не считаю себя... Вообще не считаю, что возраст может влиять на какие-то отношения. Не смотрю в паспорт и не оцениваю, подходит мне парень для отношений или не подходит по возрасту. Ну, конечно, что... 23 года — это нормально, я считаю. Он тоже постоянно акцентировал внимание: "Почему ты?.. (постоянно повторяешь — Ред.) 39 лет, 39 лет. Ну так что?". То есть он сам пытался стереть это понимание разницы".
Кроме того, певица вспомнила об их знакомстве.
"Он позиционировал себя, что он совсем из другой сферы, что он о шоу-бизнесе ничего совсем не знает... Потом были странные совпадения, что я ему не говорила, куда я буду ехать, в какие города, что я буду там делать. А он мне говорил: "Да, я завтра еду туда-то, а послезавтра — туда-то". И я думала про себя: "Странно, я тоже туда еду...". Постоянно пытался встретиться со мной. Мы не ходили по заведениям. Виделись в машине", — рассказала Тополя.
Первая реакция на видео
"Я открыла, немного посмотрела... А я красивая (смеется). Это смешно пару секунд. Конечно, я понимаю цели, которые это все делали... Мне было страшно и стыдно, что это может увидеть такое количество людей. Пробыла в таком состоянии некоторое время, очень-очень переживала. Думала, что смогу это остановить. Но в конце концов решила, что я не буду это останавливать. Я не пойду на этот шантаж, пойду по закону. Я была готова, что это сольется", — прокомментировала она.
Кто за этим стоит?
"Здесь не один человек... Есть один самый главный, конечно. Но исполнители и вся эта организованная преступность — это целая команда людей, которая работает в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там задействована. Она уже подчиняется уже под кого-то... Я не могу никого называть", — добавляет артистка.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Елена рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря и это получилось внезапно. Парень сказал, что поцарапал ее авто, которое было припарковано возле студии, а потом сделал вид, что ее не узнал.
- Ее бывший муж Тарас Тополя выразил публичную поддержку и подчеркнул, что никто не имеет права на незаконные действия — слежку, скрытую съемку или шантаж ради выгоды или заработка, тем более если это вредит жизни их детей.
К словам поддержки Елены Тополи также присоединились Тина Кароль, Оля Цибульская и Рамина Эсхакзай.