Профессионалы из шоубизнеса: Елена Тополя впервые рассказала, кто мог ее шантажировать сливом личного видео

Певица Елена Тополя дала интервью, в котором откровенно рассказала о знакомстве с ухажером, который снял ее на видео скрытой камерой и шантажировал. Они познакомились якобы случайно, но потом "случайностей" стало слишком много.

Украинская певица Елена Тополя впервые дала интервью после слива ее личных видео. Она рассказала о знакомстве с ухажером после развода с Тарасом Тополей, шантаже и предположила, кому может быть это выгодно. Певица общалась с Раминой Эсхакзай.

Елена Тополя откровенно рассказала о пережитом

Елена рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря и это получилось внезапно. Парень сказал, что поцарапал ее авто, которое было припарковано возле студии, а потом сделал вид, что ее не узнал.

После милого диалога он попросил пластинку, а Елена, которая незадолго до того подала заявление о разводе, согласилась на общение.

Певица рассказала, что ее новый знакомый был очень внимательным, и затрагивал в беседах именно те темы, которые ее интересовали.

"Вот откуда он знал такие темы, которые меня интересуют? Темы о мире, о человечестве, о каких-то таких детских мечтах, что-то самое светлое... То есть это то, что всегда находится в тебе внутри и ты только сам можешь познать какие-то вещи", — призналась Тополя.

Елена рассказала, что парень пытался ей помогать, давал советы и даже предлагал контакты полезных людей. Он был моложе ее, но это казалось неважным.

"Я загорелась тем и поверила в то, что появился человек, который меня поддерживает в то в моих мечтах", — вспоминает певица.

Потом он начал дарить цветы и делать приятные сюрпризы.

"Со всех сторон комплиментов насыпал, что я за всю жизнь свою не слышала столько. Вот возможно, как любая женщина, а особенно после развода, я повелась на что-то. Я свободна, я почувствовала, что я могу себе позволить, могу себе позволить общаться и не только общаться", — рассказала певица.

Как рассказала исполнительница, парень снял ее на видео скрытой камерой. 10 января ей пришли первые сообщения с шантажом.

"Проанализировав это все, я поняла, что он в схеме и обратилась к нужным людям (полиции, — ред.) и начала с ними сотрудничать", — сказала Елена Тополя, отметив, что ее ухажер до последнего играл свою роль и также выдавал себя за жертву шантажа.

Также она уверена, что даже если бы она поддалась на шантаж и отдала деньги, ее личное видео все равно оказалось бы в сети.

Певица рассказала, что пока идет расследование, она не может раскрыть всех деталей. Но впоследствии она планирует опубликовать все письма и тексты, которые получала. Елена Тополя считает, что шантажисты также пытались подставить продюсера Вадима Лисицу.

"Это профессионалы, которые точно крутятся в шоубизнесе и имеют контакты людей. Это организовано точно какими-то не далекими от меня людьми. Есть один главный, а исполнители — команда людей, которая работает в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там задействована. Она подчиняется кое-кому. Я не имею права никого называть", — рассказала Елена Тополя.

Ранее Тарас Тополя в своей заметке в соцсетях предполагал, кому нужен этот скандал: "тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу, тихо и открыто пакостил Елене и мне".

Шантаж Елены Тополи — что известно

19 января журналистам и известным блогерам поступили анонимные сообщения с ссылками на частные видео Елены Тополи.

Сама певица заявила, что в сеть слили ее личные видео. Звезду шантажировали и угрожали, требуя перевести крупную сумму средств в криптовалюте — около 75 тысяч долларов.

Елена Тополя сразу обратилась в правоохранительные органы и заявила об уголовном правонарушении.

Национальная полиция Украины вскоре задержала мужчину, который шантажировал певицу. Это 23-летний киевлянин. Ему сообщили о подозрении, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, украинская певица Елена Тополя (ранее Alyosha), которая стала жертвой шантажа, снялась для тематического календаря, где обратилась к аудитории с мотивационными обращениями и лозунгами.

Также Фокус писал о шантаже Елены Тополи и ее первом заявлении после слива видео.