Елена Тополя на фоне "слива" выдала календарь со своими деликатными фото

Украинская певица Алена Тополя (ранее Alyosha), которая стала жертвой шантажа, в очередной раз показала свою стойкость. Артистка снялась для тематического календаря, где обратилась к аудитории с мотивационными обращениями и лозунгами.

Елена Тополя, одетая в черное боди, сообщила в Instagram о создании календаря с деликатными и откровенными фотографиями и мотивационными фразами, которые красовались на ее теле. Фокус обратил внимание на ее стейтмент.

Елена Тополя показала фото

"Мое тело — мой голос". 12 месяцев личной силы и безопасности. Подчеркивает свободу быть собой, принимать свою идентичность и уважать разнообразие", — прокомментировала она.

Артистка утверждает, что этот календарь родился из ее глубокого убеждения, что каждый человек имеет право на свои границы, на свое "да" и "нет", на свободу любить себя и свое тело без стыда или страха.

"Я написала важные слова на своем теле, потому что это мой голос, моя сила и мой выбор. Каждый месяц — это напоминание: твое тело — твое, твоя сексуальность — твоя, твоя идентичность — твоя. Я хочу, чтобы этот календарь помог тысячам людей в Украине почувствовать себя сильнее, свободнее и увереннее в своих границах. Потому что когда мы уважаем себя — мы меняем мир вокруг!", — заявила Елена Тополя.

Лозунги к календарю

Звезда опубликовала снимки на каждый месяц года с лозунгами:

"Согласие — это основа безопасности. Мое "да" и "нет" всегда важны";

"Я уникальна/ уникален. Моя сексуальность — это часть моей силы";

"Гендерное равенство начинается с принятия разнообразия каждого";

"Мое тело — мой выбор. Я решаю, что для него лучше всего".

"Елена, вы очень-очень молодец. Даже когда хотели унизить — произошло наоборот: вы показали свою настоящую силу, достоинство и красоту. Вы невероятно красивая, сильная, сексуальная и чрезвычайно мудрая женщина. Ваш путь и ваш проект вдохновляют и вызывают большое уважение", — пишут в комментариях.

