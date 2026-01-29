Олена Тополя на тлі "зливу" видала календар зі своїми делікатними фото

Українська співачка Олена Тополя (раніше Alyosha), яка стала жертвою шантажу, вкотре показала свою стійкість. Артистка знялась для тематичного календаря, де звернулась до аудиторії з мотиваційними зверненнями та лозунгами.

Олена Тополя, одягнена у чорне боді, повідомила в Instagram про створення календаря з делікатними та відвертими фотографіями та мотиваційними фразами, що красувалися на її тілі. Фокус звернув увагу на її стейтмент.

Олена Тополя показала фото

"Моє тіло — мій голос". 12 місяців особистої сили та безпеки. Наголошує на свободі бути собою, приймати свою ідентичність і поважати різноманітність", — прокоментувала вона.

Артистка стверджує, що цей календар народився з її глибокого переконання, що кожна людина має право на свої кордони, на своє "так" і "ні", на свободу любити себе та своє тіло без сорому чи страху.

"Я написала важливі слова на своєму тілі, бо це мій голос, моя сила і мій вибір. Кожен місяць — це нагадування: твоє тіло — твоє, твоя сексуальність — твоя, твоя ідентичність — твоя. Я хочу, щоб цей календар допоміг тисячам людей в Україні відчути себе сильнішими, вільнішими та впевненішими у своїх кордонах. Бо коли ми поважаємо себе — ми змінюємо світ навколо!", — заявила Олена Тополя.

Відео дня

Лозунги до календаря

Зірка опублікувала знімки на кожен місяць року з лозунгами:

"Згода — це основа безпеки. Моє "так" і "ні" завжди важливі";

"Я унікальна/ унікальний. Моя сексуальність — це частина моєї сили";

"Гендерна рівність починається з прийняття різноманітності кожного";

"Моє тіло — мій вибір. Я вирішую, що для нього найкраще".

"Олено, ви дуже-дуже молодець. Навіть коли хотіли принизити — сталося навпаки: ви показали свою справжню силу, гідність і красу. Ви неймовірно красива, сильна, сексуальна й надзвичайно мудра жінка. Ваш шлях і ваш проєкт надихають і викликають велику повагу", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Тополя вперше прокоментувала злив відео після затримання зловмисника.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив публічну підтримку та наголосив, що ніхто не має права на незаконні дії — стеження, приховану зйомку чи шантаж заради вигоди або заробітку, тим більше якщо це шкодить життю їхніх дітей.

До слів підтримки Олени Тополі також долучилися Тіна Кароль, Оля Цибульська та Раміна Есхакзай.