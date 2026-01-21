Підтримайте нас RU
Олена Тополя вперше після затримання кривдника висловилась про злив відео: "Мені стало дуже страшно"

Тополя злив відео
Співачка Олена Тополя | Фото: Instagram

Артистка зізналася, що після оприлюднення особистих відео пережила сильний страх і сором, однак вирішила не мовчати. Своєю історією вона прагне привернути увагу до проблеми сексуального кібернасильства та підтримати тих, хто опинився в подібній ситуації.

Олена Тополя вперше після затримання кривдника публічно висловилася про злив відео та поділилася власними переживаннями. Відповідний допис вона оприлюднила разом із громадською організацією з протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству "Ла Страда".

"Спочатку мені стало дуже страшно та соромно, але згодом я вирішила – хочу своїм прикладом показати, що ми не повинні терпіти таке", – зазначила Олена Тополя.

Сексуальне кібернасильство

У повідомленні наголошують, що сексуальне кібернасильство є серйозною соціальною проблемою, яка поширюється в умовах замовчування, віктимблеймінгу та страху. Суспільна реакція в подібних ситуаціях може або підтримати постраждалу людину, або, навпаки, поглибити травматичний досвід.

За словами представників організації, коли такі теми залишаються табуйованими, кривдники відчувають безкарність, а постраждалі – самотність і відсутність підтримки. Висвітлення цієї ситуації Оленою Тополею може допомогти людям, які зазнали подібного насильства, але не наважувалися говорити про це публічно.

У дописі також підкреслюють, що відповідальність за насильство завжди лежить на кривднику, а не на постраждалій особі. Профілактика цифрового насильства не означає перекладання провини, а передбачає усвідомлене ставлення до цифрової безпеки, розуміння ризиків і захист власної приватності в онлайн-просторі.

Куди звертатись у випадках насилля

Окремо нагадують, що на Національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації можна цілодобово, анонімно та конфіденційно отримати правничу, психологічну й інформаційну допомогу та підтримку:

  • 116 123
  • 0 800 500 335
  • Telegram: NHL116123

Що передувало

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

