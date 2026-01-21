Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео: "Мне стало очень страшно"

Артистка призналась, что после обнародования личных видео пережила сильный страх и стыд, однако решила не молчать. Своей историей она стремится привлечь внимание к проблеме сексуального кибернасилия и поддержать тех, кто оказался в подобной ситуации.

Елена Тополя впервые после задержания обидчика публично высказалась о сливе видео и поделилась собственными переживаниями. Соответствующее сообщение она обнародовала вместе с общественной организацией по противодействию гендерно обусловленному и домашнему насилию "Ла Страда".

"Сначала мне стало очень страшно и стыдно, но впоследствии я решила — хочу своим примером показать, что мы не должны терпеть такое", — отметила Елена Тополя.

Сексуальное кибернасилие

В сообщении отмечается, что сексуальное кибернасилие является серьезной социальной проблемой, которая распространяется в условиях замалчивания, виктимблейминга и страха. Общественная реакция в подобных ситуациях может либо поддержать пострадавшего человека, либо, наоборот, углубить травматический опыт.

Відео дня

По словам представителей организации, когда такие темы остаются табуированными, обидчики чувствуют безнаказанность, а пострадавшие — одиночество и отсутствие поддержки. Освещение этой ситуации Еленой Тополей может помочь людям, которые подверглись подобному насилию, но не решались говорить об этом публично.

В заметке также подчеркивают, что ответственность за насилие всегда лежит на обидчике, а не на пострадавшем лице. Профилактика цифрового насилия не означает перекладывание вины, а предполагает осознанное отношение к цифровой безопасности, понимание рисков и защиту собственной приватности в онлайн-пространстве.

Куда обращаться в случаях насилия

Отдельно напоминают, что на Национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации можно круглосуточно, анонимно и конфиденциально получить юридическую, психологическую и информационную помощь и поддержку:

116 123

0 800 500 335

Телеграм: NHL116123

Что предшествовало

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ночью 19 января журналистам и известным блогерам поступили анонимные сообщения с линками на приватные видео Елены Тополи. В этот же день артистка обратилась в полицию с заявлением, а уже вскоре полиция задержала вымогателя.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Среди тех, кто также поддержал Елену Тополю — Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай.