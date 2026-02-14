Професіонали з шоубізнесу: Олена Тополя вперше розповіла, хто міг її шантажувати зливом особистого відео

Співачка Олена Тополя дала інтерв'ю, в якому відверто розповіла про знайомство з залицяльником, який зняв її на відео прихованою камерою та шантажував. Вони познайомились нібито випадково, але потім "випадковостей" стало забагато.

Українська співачка Олена Тополя вперше дала інтерв'ю після зливу її особистих відео. Вона розповіла про знайомство з залицяльником після розлучення із Тарасом Тополею, шантаж і припустила, кому може бути це вигідно. Співачка спілкувалась із Раміною Есхакзай.

Олена Тополя відверто розповіла про пережите

Олена розповіла, що познайомилась з залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім зробив вигляд, що її не упізнав.

Після милого діалогу він попросив пластинку, а Олена, яка незадовго до того подала заяву про розлучення, погодилась на спілкування.

Співачка розповіла, що її новий знайомий був дуже уважним, та зачіпав у бесідах саме ті теми, які її цікавили.

Відео дня

"От звідки він знав такі теми, які мене цікавлять? Теми про світ, про людство, про якісь такі дитячі мрії, щось саме світле… Тобто це те, що завжди знаходиться в тобі всередині і ти тільки сам можеш пізнати якісь речі", - зізналась Тополя.

Олена розповіла, що хлопець намагався їй допомагати, давав поради та навіть пропонував контакти корисних людей. Він був молодшим за неї, але це здавалось неважливим.

"Я загорілася тим і повірила в те, що з'явилася людина, яка мене підтримує в то в моїх мріях", - згадує співачка.

Потім він почав дарувати квіти та робити приємні сюрпризи.

"З усіх сторін компліментів насипав, що я за все життя своє не чула стільки. От можливо, як будь-яка жінка, а особливо після розлучення, я повелася на щось. Я вільна, я відчула, що я можу собі дозволити, можу собі дозволити спілкуватися і не тільки спілкуватися", - розповіла співачка.

Як розповіла виконавиця, хлопець зняв її на відео прихованою камерою. 10 січня їй прийшли перші повідомлення з шантажем.

"Проаналізувавши це все, я зрозуміла, що він у схемі й звернулась до потрібних людей (поліції, – ред..) і почала з ними співпрацювати", – сказала Олена Тополя, зауваживши, що її залицяльник до останнього грав свою роль і також видавав себе за жертву шантажу.

Також вона впевнена, що навіть якби вона піддалась на шантаж та віддала гроші, її особисте відео все одно опинилося б у мережі.

Співачка розповіла, що поки триває розслідування, вона не може розкрити всіх деталей. Та згодом вона планує опублікувати всі листи й тексти, які отримувала. Олена Тополя вважає, що шантажисти також намагались підставити продюсера Вадима Лисицю.

"Це професіонали, які точно крутяться в шоубізнесі й мають контакти людей. Це організовано точно якимись не далекими від мене людьми. Є один головний, а виконавці – команда людей, яка працює в одну точку. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там залучена. Вона підпорядковується декому. Я не маю права нікого називати", - розповіла Олена Тополя.

Раніше Тарас Тополя у своєму дописі в соцмережах припускав, кому потрібен цей скандал: "тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу, тихо і відкрито пакостив Олені й мені".

Шантаж Олени Тополі – що відомо

19 січня журналістам та відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення із лінками на приватні відео Олени Тополі.

Сама співачка заявила, що в мережу злили її особисті відео. Зірку шантажували та погрожували, вимагаючи переказати велику суму коштів у криптовалюті – близько 75 тисяч доларів.

Олена Тополя одразу звернулась до правоохоронних органів і заявила про кримінальне правопорушення.

Національна поліція України незабаром затримала чоловіка, який шантажував співачку. Це 23-річний киянин. Йому повідомили про підозру, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, українська співачка Олена Тополя (раніше Alyosha), яка стала жертвою шантажу, знялась для тематичного календаря, де звернулась до аудиторії з мотиваційними зверненнями та лозунгами.

Також Фокус писав про шантаж Олени Тополі та її першу заяву після зливу відео.