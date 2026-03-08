Надо ли уже обращаться к ветеринару: Рамина рассказала, как выпила таблетки для собак (фото)

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что перепутала таблетки и выпила препарат, предназначенный для животных. Подписчики в соцсетях интересуются, какая "Симпарика" на вкус.

Вместо своей таблетки украинская журналистка, ведущая YouTube-канала RAMINA выпила собачий препарат от блох и клещей "Симпарика трио". Об этом Рамина Эсхакзай 7 марта сообщила в соцсети, попутно интересуясь у подписчиков возможными "подводными камнями".

"Кто-то еще в жизни пил собачьи таблетки вместо человеческих?" — проявила она интерес к возможным подобным случаям.

Сообщение Рамины

В комментариях ее заверили, что ничего страшного произойти не должно, поскольку собачьи дозы обычно очень малы. Также украинцы немного пошутили над ситуацией.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Впрочем Рамина решила перестраховаться и спросить у врачей, чем ей грозит подобная "халатность".

Комментарии пользователей

Сообщение Рамины

Причем ветеринар сказал обратиться к человеческому врачу, а человеческий наоборот, к ветеринару, — рассказала вскоре подробности журналистка.

На следующий день, 8 марта, она сообщила, что после приема препаратов для животных с ней ничего необычного не произошло.

Собачка Рамины

"После вчерашнего приема "Симпарики Трио" со мной все ок. Вот вам мое свеженькое селфи", — пошутила Рамина, выложив фотографию своего песика.

