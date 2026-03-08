Надо ли уже обращаться к ветеринару: Рамина рассказала, как выпила таблетки для собак (фото)
Украинская журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что перепутала таблетки и выпила препарат, предназначенный для животных. Подписчики в соцсетях интересуются, какая "Симпарика" на вкус.
Вместо своей таблетки украинская журналистка, ведущая YouTube-канала RAMINA выпила собачий препарат от блох и клещей "Симпарика трио". Об этом Рамина Эсхакзай 7 марта сообщила в соцсети, попутно интересуясь у подписчиков возможными "подводными камнями".
"Кто-то еще в жизни пил собачьи таблетки вместо человеческих?" — проявила она интерес к возможным подобным случаям.
В комментариях ее заверили, что ничего страшного произойти не должно, поскольку собачьи дозы обычно очень малы. Также украинцы немного пошутили над ситуацией.
Впрочем Рамина решила перестраховаться и спросить у врачей, чем ей грозит подобная "халатность".
Причем ветеринар сказал обратиться к человеческому врачу, а человеческий наоборот, к ветеринару, — рассказала вскоре подробности журналистка.
На следующий день, 8 марта, она сообщила, что после приема препаратов для животных с ней ничего необычного не произошло.
"После вчерашнего приема "Симпарики Трио" со мной все ок. Вот вам мое свеженькое селфи", — пошутила Рамина, выложив фотографию своего песика.
