В Україні заборонили постійно тримати собак на прив'язі: як змінилися правила догляду за тваринами

В Україні з 1 березня набрали чинності нові правила утримання домашніх тварин, які значно посилюють їхній захист і підвищують відповідальність власників. Тепер заборонено постійно тримати собак на прив’язі без можливості вигулу та свободи пересування, а всі домашні тварини мають право на належний догляд, харчування та умови життя.

Зміни внесено до проєкту закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" та інших нормативних актів, щоб українське законодавство відповідало європейським стандартам гуманного ставлення до тварин, який оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Зокрема, закон визначає, що залишати тварину напризволяще заборонено, а ті, хто навмисно шкодить тваринам або пропагує жорстокість, підпадають під дію закону. Також заборонено змінювати зовнішність тварини без медичних показань, використання тварин у розвагах та виставках без створення безпечних умов, а для безпритульних тварин передбачено стерилізацію та утримання у притулках.

Відео дня

Ба більше, нові правила встановлюють обмеження на тримання тварин на прив’язі – не більше 12 годин поспіль, після чого обов’язково має бути щонайменше годинний вигул.

Також у документі йдеться, що місцева влада отримала право фінансувати програми для безпритульних тварин, створювати притулки та відшкодовувати витрати на догляд за ними. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть впроваджувати освітні програми та просвітницькі заходи, щоб навчати людей гуманному ставленню до домашніх та безпритульних тварин.

Як зазначено у пояснювальній записці до закону, його головна мета – запровадити європейські гуманні стандарти, забезпечити належне життя тварин та формувати у суспільстві відповідальне та гуманне ставлення до всіх домашніх і безпритульних тварин.

Раніше Фокус писав, що ухвалення законопроєкту № 11328 стало важливим кроком для посилення захисту тварин в Україні та наближення законодавства до європейських стандартів. Документ забороняє жорстоке поводження, неконтрольоване розведення та неетичні операції зі зміни зовнішності тварин, а також посилює роль місцевих органів влади у догляді за безпритульними тваринами. Крім того, він закріплює державну політику гуманного ставлення до тварин і робить Україну більш відповідальною у сфері захисту домашніх улюбленців.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року у селі Кременище на території приватного будинку тварин утримували в жахливих умовах, і це призвело до загибелі 51 кота і кішки, а 39 врятованих тварин передали до притулку. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами, а розслідування триває.