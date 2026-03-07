В Украине запретили постоянно держать собак на привязи: как изменились правила ухода за животными

В Украине с 1 марта вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые значительно усиливают их защиту и повышают ответственность владельцев. Теперь запрещено постоянно держать собак на привязи без возможности выгула и свободы передвижения, а все домашние животные имеют право на надлежащий уход, питание и условия жизни.

Изменения внесены в проект закона "О защите животных от жестокого обращения" и другие нормативные акты, чтобы украинское законодательство соответствовало европейским стандартам гуманного отношения к животным, который обнародовали на сайте Верховной Рады.

В частности, закон определяет, что оставлять животное на произвол судьбы запрещено, а те, кто намеренно вредит животным или пропагандирует жестокость, подпадают под действие закона. Также запрещено менять внешность животного без медицинских показаний, использование животных в развлечениях и выставках без создания безопасных условий, а для бездомных животных предусмотрена стерилизация и содержание в приютах.

Відео дня

Более того, новые правила устанавливают ограничения на содержание животных на привязи — не более 12 часов подряд, после чего обязательно должен быть как минимум часовой выгул.

Также в документе говорится, что местные власти получили право финансировать программы для бездомных животных, создавать приюты и возмещать расходы на уход за ними. Кроме того, органы местного самоуправления могут внедрять образовательные программы и просветительские мероприятия, чтобы обучать людей гуманному отношению к домашним и бездомным животным.

Как указано в пояснительной записке к закону, его главная цель — ввести европейские гуманные стандарты, обеспечить надлежащую жизнь животных и формировать в обществе ответственное и гуманное отношение ко всем домашним и бездомным животным.

Ранее Фокус писал, что принятие законопроекта № 11328 стало важным шагом для усиления защиты животных в Украине и приближения законодательства к европейским стандартам. Документ запрещает жестокое обращение, неконтролируемое разведение и неэтичные операции по изменению внешности животных, а также усиливает роль местных органов власти в уходе за бездомными животными. Кроме того, он закрепляет государственную политику гуманного отношения к животным и делает Украину более ответственной в сфере защиты домашних любимцев.

Напомним, что в декабре 2025 года в селе Кременище на территории частного дома животных содержали в ужасных условиях, и это привело к гибели 51 кота и кошки, а 39 спасенных животных передали в приют. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными, а расследование продолжается.