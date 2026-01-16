Знак цивилизованности: как законопроект № 11328 приближает Украину к стандартам ЕС

15 января Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 11328, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения". За него проголосовали 233 парламентария.

Инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова, которая возглавляет подкомитет по лесным ресурсам, объектам животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, объяснила Фокусу, почему принятие этого документа сделает Украину еще ближе к стандартам Европейского Союза.

Законопроект № 11328 разработан совместно с экспертами UAnimals и Ассоциацией зоозащитных организаций Украины и является ключевым этапом полной имплементации Европейской конвенции о защите домашних животных, ратифицированной Украиной еще в 2013 году.

Он предлагает отойти от советского наследия по отношению к животным как к "объектам".

"Хотя Соглашение об ассоциации не содержит прямых жестких требований по содержанию домашних любимцев, адаптация украинского права к гуманистическим стандартам Совета Европы является неотъемлемой частью нашего пути к политической и ценностной интеграции с ЕС", – подчеркнула Овчинникова.

Новые правила содержания животных: что изменится

Законопроект № 11328 предусматривает ряд ключевых изменений, направленных на усиление защиты животных и гуманизации общества по отношению к ним.

Гармонизация терминологии

В правовое поле вводятся четкие определения "благополучия животных", "племенное животное" и "оставление на произвол судьбы", что соответствует практике государств-членов ЕС.

Запрет неэтических вмешательств

Законопроект запрещает хирургические операции по изменению внешнего вида (купирование ушей, хвостов, удаление когтей), что является базовым требованием Конвенции.

Регулирование рынка разведения

Вводятся правила для питомников с целью ликвидировать "теневой рынок" и защитить права потребителей, гарантируя, что животные выращиваются в надлежащих условиях. В частности, запрещается неконтролированое разведение животных вне племенных питомников, кинологических, фелинологических организаций (клубов).

Муниципальная реформа

Усиливается роль местного самоуправления в разработке образовательных программ и гуманном регулировании численности бездомных животных.

На необходимость пересмотра правил содержания животных возымело влияние и полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Из-за боевых действий и массового выезда жителей прифронтовых территорий тысячи животных оказались на улице либо живут близко к линии фронта.

"Мир увидел Украину как страну, где спасают каждую жизнь. Законопроект №11328 юридически закрепляет этот имидж, превращая эмоциональный порыв в устойчивую государственную политику", – подчеркнула нардеп.

Овчинникова добавила, что 233 голоса в парламенте за этот документ – свидетельство наличия политической воли к реформам:

"Для международных партнеров принятие закона станет еще одним подтверждением того, что Украина не только декларирует европейские ценности, но и активно внедряет их в повседневную жизнь общин".

Теперь документ рассмотрят во втором чтении, подготовка к которому активно проводится. Эксперты ожидают уточнения механизмов контроля за соблюдением новых норм, в частности, ограничения пребывания животных на привязи и деятельности догхантеров.

"Будущее Украины – это страна, где безопасность и достоинство являются ценностью для всех живых существ", – уверена Овчинникова.

