Концлагерь для животных: в приюте на Киевщине погибли более 50 кошек, еще 39 пострадали

В селе Кременище Обуховского района на териитории частного дома животные содержались в настолько плохих условиях, что это привело к их массовой гибели.

О случившемся рассказал зооволонтер, который накануне обратился в полицию, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители увидели, что в помещении находились десятки кошек, которые жили без надлежащего ухода, в тесноте, антисанитарии и без нормальных условий для жизни.

Прокуроры вместе с полицейскими помогали волонтерам спасать 39 живых кошек. Всех их передали в другой приют, где животным оказывают помощь и уход.

Однако выжить повезло не всем. Во время осмотра выявлено 51 погибшее животное. Тела кошек направлены в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины для проведения экспертизы и установления причин смерти.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью и относительно большого количества животных. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование по делу продолжается.

Как сообщили в группе спасения животных Kyiv Animal Rescue Group, коты и кошки содержались в отдельно стоящем помещении во дворе.

"Различные вызовы встречались на нашем пути. Разные сложные места, где нужно было спасать кого-нибудь. Но вчера было особенно тяжело. Не столько физически, сколько морально. Волонтер, которая годами принимала эвакуированных, преданных, травмированных и больных животных — у разных организаций, и у нас тоже — потеряла контроль над собой и ситуацией", – говорится в публикации. Сейчас о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Среди животных была найдена кошка, которую волонтеры в свое время эвакуировали из Очеретино Донецкой области. К счастью, она выжила.

Еще в сентябре зооволонтер Сергей Гуральник писал об этой женщине и просил забрать у нее животных, которых она брала якобы на передержку. По его словам, Галина, а именно так ее зовут, живет на помощь от спонсоров.

"Со слов соседей, она часто хоронит животных на территории своего двора. Там стоит ужасный запах. Все, кто отдавал ей на передержку животных, срочно забирайте, иначе живыми вы их больше не увидите", – говорилось в его сообщении.

В свою очередь зооволонтер под ником koko_nutss, которая вчера присутствовала вместе с другими волонтерами на месте массовой гибели животных, написала:

"На территории было очень много кормов, подарков и гуманитарной помощи. Но все это так и не досталось тем, кого она брала под свою опеку".

Она подтвердила, что на во дворе много захоронений животных. Но самое страшное творилось за стенами.

"Внутри было очень много тел кошек. Самое страшное то, что они находились на разных стадиях разложения. Это свидетельствует об одном: животные умирали не одновременно, а систематически в течение длительного времени. Каждый труп фиксировали, описывали и документировали представители порядка", – рассказала автор.

