Алименты по-новому: мужчина будет содержать двух кошек после развода

В Стамбуле разгорается обсуждение уникального соглашения о разводе. Местный житель по имени Бугра Б. согласился выплачивать своей бывшей жене Эзги Б. примерно 240 долларов США каждые три месяца в качестве алиментов на содержание двух их кошек.

Пара подала на развод по обоюдному согласию, сославшись на "серьезную несовместимость и разрушение основ брака". Об этом пишет Oddity Central.

При этом супруги не требовали друг от друга компенсации, однако включили в документ пункт, который удивил даже юристов.

Согласно соглашению, две кошки, принадлежавшие ранее Бугре Б., остаются под опекой Эзги Б., а мужчина обязуется оплачивать расходы на их питание, уход и медицинские нужды. Выплаты будут производиться ежеквартально в течение 10 лет, и их размер будет ежегодно индексироваться по коэффициенту инфляции, определяемому Турецким статистическим институтом (TÜİK).

Юристы уже назвали этот случай "новым типом алиментов", который может создать прецедент для будущих бракоразводных процессов, когда супруги делят не только имущество, но и ответственность за домашних животных.

В Турции мужчина обязался выплачивать алименты на содержание кошек Фото: Unsplash

Социальные сети отреагировали на новость с юмором: одни пользователи шутили, что теперь кошки в Турции "живут лучше, чем некоторые люди", другие же приветствуют решение, называя его проявлением ответственности и заботы о питомцах.

Эксперты отмечают, что подобные соглашения отражают растущую тенденцию — домашние животные все чаще рассматриваются как члены семьи, а не просто имущество. Если суд признает этот пункт действительным, Турция может стать одной из немногих стран, где алименты на животных будут официально закреплены в юридической практике.

