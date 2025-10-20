Женщина подобрала кота на улице, а потом увидела, насколько необычный у него хвост (фото)

У спасенного котенка по кличке Зур заметили хвост необычной длины. Его хозяйка уверяет, что раньше не видела ничего подобного.

Фотография котенка по кличке Зур с необычно длинным хвостом стремительно разлетелась по Reddit, набрав более 42 000 реакций и почти 750 комментариев. Пользователи не могли поверить, что он настоящий.

Автор публикации под ником u/MeowntyPython рассказала, что подобрала котенка на улице. По ее словам, животное весит около 2,2 кг, очень пугливое и предпочитает прятаться под кроватью. Несмотря на это, у него есть одна особенность, которая не оставила равнодушным никого. Она показала фото "самого длинного хвоста из всех, что она когда-либо видела".

Изначально женщина утверждала, что хвост достигает длины от локтя до кончиков пальцев, но позже уточнила, что, вероятно, он немного короче — примерно от локтя до запястья. Измерить точно она пока не смогла: Зур все еще боится выходить из укрытия.

Відео дня

Пользователи спорят, настоящие ли фото котенка с таким длинным хвостом или нет Фото: Reddit

Некоторые пользователи Reddit усомнились в подлинности фото, предположив, что длинный хвост — результат широкоугольного объектива. Другие, напротив, пришли в восторг от внешности котенка.

"Это безумие. Хвост моего кота короче, и я постоянно на него наступаю. А если бы он был такой длины, я бы вообще запутался", — написал один из пользователей форума.

Согласно данным PetsCare, длина хвоста у кошек в среднем составляет 23–30 см, а у рекордсмена из Книги рекордов Гиннесса — 48,5 см. Несмотря на все споры, хозяйка утверждает, что Зур чувствует себя прекрасно, недавно перенес кастрацию и теперь ищет постоянный дом.

Ранее Фокус сообщал, что собаку, сбежавшую во время шторма нашли за 3218 км от дома, спустя 2 месяца. История пугливого пса по кличке Опи, помеси корги и овчарки, напомнила его хозяйке и пользователям соцсетей, что никогда не стоит терять надежду.

Также стало известно, что хозяйка собаки в ужасе от подарка, который она нашла в постели. Утром Тина Карпентер из США поняла, что "игрушкой" оказался настоящий детеныш опоссума. Женщина рассказала, что спала с ним около четырех часов.