Жінка підібрала кота на вулиці, а потім побачила, наскільки незвичайний у нього хвіст (фото)

У врятованого кошеняти на прізвисько Зур помітили хвіст незвичайної довжини. Його господиня запевняє, що раніше не бачила нічого подібного.

Фотографія кошеняти на прізвисько Зур з незвично довгим хвостом стрімко розлетілася Reddit, набравши понад 42 000 реакцій і майже 750 коментарів. Користувачі не могли повірити, що воно справжнє.

Автор публікації під ніком u/MeowntyPython розповіла, що підібрала кошеня на вулиці. За її словами, тварина важить близько 2,2 кг, дуже полохлива і воліє ховатися під ліжком. Попри це, у нього є одна особливість, яка не залишила байдужим нікого. Вона показала фото "найдовшого хвоста з усіх, що вона коли-небудь бачила".

Спочатку жінка стверджувала, що хвіст сягає довжини від ліктя до кінчиків пальців, але пізніше уточнила, що, ймовірно, він трохи коротший — приблизно від ліктя до зап'ястя. Виміряти точно вона поки не змогла: Зур усе ще боїться виходити з укриття.

Відео дня

Користувачі сперечаються, справжні фото кошеняти з таким довгим хвостом чи ні Фото: Reddit

Деякі користувачі Reddit засумнівалися в автентичності фото, припустивши, що довгий хвіст — результат ширококутного об'єктива. Інші, навпаки, прийшли в захват від зовнішності кошеняти.

"Це безумство. Хвіст мого кота коротший, і я постійно на нього наступаю. А якби він був такої довжини, я б узагалі заплутався", — написав один із користувачів форуму.

Згідно з даними PetsCare, довжина хвоста у кішок у середньому становить 23-30 см, а у рекордсмена з Книги рекордів Гіннесса — 48,5 см. Попри всі суперечки, господиня стверджує, що Зур почувається чудово, нещодавно переніс кастрацію і тепер шукає постійний дім.

