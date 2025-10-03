Собаку, яка втекла під час шторму, знайшли за 3218 км від дому, через 2 місяці (фото)

Історія полохливого пса на прізвисько Опі, помісі коргі та вівчарки, нагадала його господині та користувачам соцмереж, що ніколи не варто втрачати надію. Собака втік з дому під час літнього шторму в Каліфорнії (США) і зник на довгі два місяці.

Знайти вихованця вдалося лише через деякий час за 2000 миль (3218 км) від будинку, в передмісті Чикаго. Про це пише New York Post.

Опі злякався грози і вискочив з дому в липні. Спочатку господиня змогла відстежити його на заправці неподалік, але слід незабаром обірвався. Увесь цей час вона думала про найгірше, тоді як її улюбленець, найімовірніше, виявився підібраний випадковими людьми, які якимось чином вивезли його до штату Іллінойс.

28 вересня перехожі помітили самотнього собаку на околиці Чикаго і передали його в поліцію міста Ітаска. Нашийник пса вказував чуже прізвисько, але сканування мікрочипа розставило все по місцях — це і був зниклий Опі.

Возз'єднання господині із собакою Опі через два місяці пошуків Фото: New York Post

Коли служба захисту тварин округу ДюПейдж зв'язалася з господинею, вона вирішила, що її розігрують. Американці було важко повірити, що собака опинився саме в іншому штаті. Лише після розмови з поліцейськими жінка зрозуміла, що це справді її вихованець.

Не гаючи часу, жінка сіла за кермо і за два дні дісталася до Іллінойсу. 1 жовтня в притулку відбулося довгоочікуване возз'єднання: Опі кинувся до своєї господині, а вона не могла стримати сліз. Разом вони повернулися додому в Каліфорнію.

Історія Опі — ще одне нагадування власникам домашніх тварин про те, наскільки важливий мікрочип. За словами Лори Фламіон зі служби округу ДюПейдж, саме ця маленька деталь дозволила повернути вихованця. Вона також закликала власників оновлювати дані в системі, щоб у разі зникнення тварини зв'язатися з господарями якомога швидше.

