Не тільки запрошення погратися: кінолог пояснив, чому собака приносить речі в зубах

Багато власників домашніх тварин помічали: собака приносить предмети в пащі — іграшку, капці, м'яку іграшку або навіть випадковий предмет з підлоги. Часто це сприймається як запрошення погратися. Однак, як пояснюють кінологи, у цієї поведінки може бути набагато глибший сенс.

Related video

Експертка-кінологиня Керрі зі "Школи Гаула для собак" зазначає, що собаки використовують перенесення предметів як спосіб справлятися із сильними емоціями. Про це вона розповіла в одному з відео в TikTok.

У такі моменти вихованець може відчувати цілу гаму почуттів — радість від зустрічі, хвилювання через нових людей, легкий стрес від гучного звуку або навіть тривогу, коли господар надовго йде з кімнати.

Тримати щось у зубах допомагає собаці "переключитися" і знизити напругу. Для нього це схоже на те, як людина машинально грається з ручкою, крутить каблучку на пальці або стискає кулак у тривожній ситуації. Це спосіб собаки заспокоїтися і відновити рівновагу, знайти контроль над емоціями.

Багато власників відзначають, що собака приносить речі саме в моменти змін. Наприклад, коли приходять гості, змінюється обстановка або господар зайнятий. Таким чином, предмет у пащі стає не просто іграшкою, а своєрідним "заспокійливим амулетом", який допомагає улюбленцеві справлятися з сильними переживаннями.

Тримати щось у зубах допомагає собаці "переключитися" і знизити напругу Фото: Pexels

Основні причини, чому собака приносить вам предмети

Портал Elle Vet Sciences провів бесіду з Робертом Менарді, доктором ветеринарної медицини, який поділився головними мотивами домашніх тварин.

1. Подарунки та довіра

Собаки можуть приносити господареві свої улюблені іграшки як знак поваги і прихильності. Це своєрідна "довіра в дії", адже вихованець ділиться з вами найціннішим.

2. Вираз радості та збудження

Коли собака схвильований, наприклад, при вашому поверненні додому, він може взяти першу-ліпшу річ і принести її вам, щоб спрямувати зайву енергію.

3. Самозаспокоєння

У стресових ситуаціях (гості в будинку, гроза, відхід господаря) вихованець може брати предмети в зуби, щоб знизити тривожність і набути впевненості.

4. Запрошення до гри

На думку ветеринара є найочевиднішою причиною. Собака хоче, щоб ви кинули іграшку або включилися в гру. Особливо якщо він приносить м'яч.

5. Привернення уваги

Навіть якщо у вас немає часу, собака швидко це розуміє, а принесений предмет гарантує реакцію. Це може бути способом "покликати вас у діалог".

Деякі породи генетично схильні приносити предмети частіше за інших Фото: Reddit

Поведінка і породи собак: у кого це виражено сильніше

Деякі породи генетично схильні приносити предмети частіше за інших. Лабрадори, золотисті ретривери, кокер-спанієлі або португальські водяні собаки зберігають мисливський інстинкт "м'якого захоплення" і обожнюють приносити предмети господареві.

Пастуші собаки (бордер-коллі, австралійські вівчарки) можуть проявляти цю поведінку інакше. Для них "переміщення речей" на кшталт роботи, яка приносить радість.

Коли варто насторожитися

Хоча звичка приносити предмети загалом безпечна і природна, іноді вона може вказувати на стрес або нудьгу. Якщо собака регулярно хапає невідповідні речі (наприклад, взуття, рослини або побутову хімію), варто приділити увагу його емоційному стану.

Повторювана поведінка в моменти тривоги або нудьги може бути сигналом: улюбленцю потрібні додаткові прогулянки, ігри або увага. В окремих випадках допоможе консультація ветеринара або кінолога.

Звичка приносити предмети загалом безпечна і природна, іноді вона може вказувати на стрес або нудьгу Фото: Reddit

Як коригувати поведінку

Ігноруйте — якщо собака приносить речі заради уваги, не реагуйте.

Перенаправляйте — замінюйте небезпечні предмети на іграшки.

Давайте навантаження — регулярні прогулянки та тренування знижують надлишкову енергію.

Вчіть команд — "кинь" і "відпусти" допомагають контролювати ситуацію.

Підсумок: собака говорить із вами без слів

Коли ваш собака приносить вам тапок, іграшку або щось несподіване, це не завжди гра. Іноді це прояв любові, іноді — прохання про увагу або спосіб впоратися зі стресом.

На думку Роберта Менарді, розуміння цих сигналів допомагає господареві краще піклуватися про улюбленця і зміцнювати зв'язок із ним. Адже кожен принесений предмет — це маленька "розмова" між вами і вашим собакою.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина спробувала поговорити з котом його мовою. У TikTok стрімко набирає популярність кумедне і зворушливе відео, в якому жінка зі США вирішила поспілкуватися зі своїм вихованцем у незвичайний спосіб.

Також стало відомо, що кішка опинилася "за ґратами". Поліцейські зняли відбитки лап і зробили фото. В одному з міст Таїланду сталася кумедна історія, яка швидко розлетілася соцмережами.