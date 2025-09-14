Кішка опинилася "за ґратами": поліцейські зняли відбитки лап і зробили фото

В одному з міст Таїланду сталася кумедна історія, яка швидко розлетілася соцмережами. У поліцію доставили незвичайну "злочинницю" — кішку на прізвисько Нуб Танг, що в перекладі означає "та, що рахує гроші".

Тварина, опинившись у відділку, несподівано накинулася на правоохоронців. Про це пише Metro.

Тварину помітив мешканець міста: кішка в рожевій шлейці бродила вулицею на самоті. Чоловік вирішив, що улюбленець загубився, і відвів його до найближчого поліцейського відділку, щоб допомогти знайти господарів.

Однак офіцери отримали зовсім не те, що очікували. Замість подяки пухнаста "затримана" накинулася на поліцейських. Тварина лише дряпала та кусала їх.

Один зі співробітників дільниці, Дар Парінда Пакісук, давно відомий любов'ю до тварин. Він вирішив прихистити кішку на ніч і навіть пожартував у Facebook, опублікувавши її фото з підписом: "Цю кішку звинувачують у нападі на співробітників поліції і скоро буде затримано. Будь ласка, допоможіть знайти її господаря".

Співробітники дільниці влаштували кішці жартівливий "процес" Фото: Cover Images

Пост миттєво став вірусним. Тисячі користувачів писали жартівливі коментарі про "злісну порушницю".

"Здається, ця кішка зовсім не вдячна за порятунок", "Підозрювана така мила", — писали вони.

Наступного дня господиня Нуб Танг прийшла за вихованкою з новим мереживним нашийником. Але додому кішка вирушила не відразу, адже співробітники відділку влаштували їй жартівливий "процес". Вони зробили фіктивний поліцейський звіт із відбитками лап і написом: "Я просто була голодна. Я не хотіла нікого кусати".

Дар Пакісук жартома додав, що "цю справу не можна спускати на гальмах, інакше інші кішки подумають, що нападати на людей — нормально". При цьому жодних штрафів виписано не було.

Видання зазначає, що офіцер не вперше допомагає тваринам: за останні роки він врятував понад двадцять котів і кілька собак. У нього вдома завжди є миски, їжа та іграшки для пухнастих гостей.

