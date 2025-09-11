Дівчина спробувала поговорити з котом його мовою: що з цього вийшло (відео)

У TikTok стрімко набирає популярності кумедне і зворушливе відео, в якому жінка зі США вирішила поспілкуватися зі своїм котом у незвичний спосіб. Вона спробувала розмовляти з вихованцем його "рідною мовою".

Related video

Незвичайна реакція тварини здивувала користувачів і викликала бурхливу дискусію в мережі. Кліп був опублікований на початку вересня користувачкою @itssjennykz.

На кадрах видно сірого кота на прізвисько Космо, який сидить на колінах у своєї господині. Дівчина починає видавати щебечучі та протяжні звуки, імітуючи котяче "нявкання". На подив глядачів, кіт починає повторювати за нею і навіть видає кілька пронизливих звуків, немов намагаючись підтримати діалог.

Особливо зворушливим моментом стало те, що під час спілкування Космо почав повільно моргати, уважно дивлячись на камеру. Фахівці зазначають, що такий "котячий поцілунок" означає довіру та прихильність. У дикій природі кішки заплющують очі поруч тільки з тими, кого не бояться, адже в цей момент вони повністю беззахисні. Тому, якщо улюбленець повільно кліпає, це знак, що він почувається поруч із господарем у безпеці.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі TikTok ділилися своїми історіями та жартами:

"Дівчинко, вона каже тобі: "Повторюй за мною", вона намагається допомогти тобі, але ти наче розмовляєш із дельфінами";

"У мене чотири кішки, і я постійно з ними спілкуюся. Це найкраща розвага і справжня дружба";

"Він ніби каже: "Вимова трохи не та, але в тебе чудово виходить, мій учень. Це дуже мило".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчинапоказала ранкові капризи своєї такси. Господиня собаки Мікаела Вайлд з Лос-Анджелеса (США) показала свою незвичайну рутину з вихованцем, яка розсмішила і здивувала тисячі глядачів.

Також стало відомо, що таксу із зайвою вагою врятували від ожиріння і повернули до життя. Для собаки склали спеціальний план харчування і підібрали корм для зниження ваги.