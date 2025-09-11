Девушка попыталась поговорить с котом на его языке: что из этого вышло (видео)

В TikTok стремительно набирает популярность забавное и трогательное видео, в котором женщина из США решила пообщаться со своим котом необычным способом. Она попробовала разговаривать с питомцем на его "родном языке".

Необычная реакция животного удивила пользователей и вызвала бурную дискуссию в сети. Клип был опубликован в начале сентября пользовательницей @itssjennykz.

На кадрах видно серого кота по кличке Космо, который сидит на коленях у своей хозяйки. Девушка начинает издавать щебечущие и протяжные звуки, имитируя кошачье "мяуканье". К удивлению зрителей, кот начинает повторять за ней и даже издает несколько пронзительных звуков, словно пытаясь поддержать диалог.

Особенно трогательным моментом стало то, что во время общения Космо начал медленно моргать, внимательно глядя на камеру. Специалисты отмечают, что такой "кошачий поцелуй" означает доверие и привязанность. В дикой природе кошки закрывают глаза рядом только с теми, кого не боятся, ведь в этот момент они полностью беззащитны. Поэтому, если питомец медленно моргает, это знак, что он чувствует себя рядом с хозяином в безопасности.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи TikTok делились своими историями и шутками:

"Девочка, она говорит тебе: "Повторяй за мной", она пытается помочь тебе, но ты как будто разговариваешь с дельфинами";

"У меня четыре кошки, и я постоянно с ними общаюсь. Это лучшее развлечение и настоящая дружба";

"Он будто говорит: "Произношение немного не то, но у тебя отлично получается, мой ученик. Это очень мило".

