Весила 25 кг: таксу с лишним весом спасли от ожирения и вернули к жизни (видео)

Такса по кличке Дейзи долгое время страдала от ожирения из-за перекармливания, но теперь ее новая хозяйка помогает питомцу вернуться к нормальной жизни. Ее история тронула тысячи людей.

Для собаки составили специальный план питания и подобрали корм для снижения веса. Об этом пишет People.

Домашняя сиделка Теган Стрикленд впервые встретила таксу по кличке Дейзи, когда приехала к новой клиентке. Родственники предупредили ее, что у хозяйки есть "очень толстая собака", и женщина оказалась в шоке, увидев, что речь идет о крошечной породе. Вес таксы достигал 25 кг, что было вдвое больше нормы.

Причиной стало постоянное перекармливание. У хозяйки был диагноз деменция, и она не могла контролировать рацион питомца. Через несколько месяцев Теган предложила семье взять собаку под свою опеку.

20 мая Дейзи официально переехала к новой хозяйке и отправилась на осмотр к ветеринару. Для нее составили специальный план питания и подобрали корм для снижения веса. Первое время собака почти не ходила и проводила дни в углу дома. Но постепенно она стала оживать, а врачи и окружающие сразу полюбили ее.

Сиделка оказалась в шоке, увидев, что речь идет о крошечной породе Фото: TikTok

К настоящему моменту Дейзи похудела на 10 фунтов (около 4,5 кг), но ей еще предстоит бороться с гипотиреозом, проблемами с желчным пузырем и зубами. Чтобы оплачивать лечение и уход, Стрикленд по совету ветеринара завела страничку собаки в социальных сетях. Там Дейзи быстро обрела популярность: подписчики следят за ее прогрессом и поддерживают хозяйку.

"Молимся за эту малышку. Помогите ей", — написал один из пользователей.

Однако не все понимали ситуацию правильно. Некоторые обвиняли Теган в том, что именно она довела собаку до такого состояния. Женщина признается, что такие комментарии болезненны, но надеется использовать платформу для помощи животным и людям.

Сегодня Дейзи учится заново радоваться жизни: гуляет в парках, играет с тремя корги хозяйки и обожает греться на солнце.

"Она переживает свое второе рождение. Теперь у нее есть шанс на счастливую и здоровую жизнь", — говорит Стрикленд.

