"Ясно, кто моет тарелки": кот превратил посудомоечную машину в свое убежище (видео)

38-летний Кал Винсент из Виктории (Канада) рассказал, что его кот постоянно ищет новые укромные места. Недавно одним из них оказалась посудомоечная машина.

В Канаде посудомоечная машина неожиданно превратилась в любимую "игровую комнату" кота Аполлона. Его хозяин снял забавное видео для TikTok, в котором показал, что его питомец снова оказался внутри прибора.

38-летний Кал Винсент рассказал, что его питомец постоянно ищет новые укромные уголки и "лезет туда, куда не положено". Среди любимых мест — кухонные шкафы, ящики и, неожиданно, посудомоечная машина.

"Он при любой возможности оказывается внутри. Даже на решетке для сушки посуды сидит, будто сам хочет быть посудой", — шутит хозяин.

Недавно Винсент заметил, что Аполлон снова спрятался в приборе, и снял видео. Ролик, опубликованный в TikTok (@neo_kal), набрал более 15,2 миллиона просмотров и свыше 3,1 миллиона лайков, а в комментариях пользователи наперебой шутили над необычным "любителем посуды".

"Теперь я знаю, кто на самом деле моет тарелки", "Никаких мыслей, только музыка для лифта", "Судя по выражению лица, его уже помыли", "Мысли кота: не будь подозрительным, не будь подозрительным", — писали они.

Хозяин добавил, что его кот не боится воды, а наоборот, обожает играть с ней, будь то струя из крана или садовый шланг. Кроме того, Аполлон отличается сообразительностью: он умеет выполнять команды, садиться, ходить по кругу и даже выпрашивать угощение.

