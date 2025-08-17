"Ясно, хто миє тарілки": кіт перетворив посудомийну машину на свій притулок (відео)

38-річний Кал Вінсент із Вікторії (Канада) розповів, що його кіт постійно шукає нові затишні місця. Нещодавно одним із них виявилася посудомийна машина.

У Канаді посудомийна машина несподівано перетворилася на улюблену "ігрову кімнату" кота Аполлона. Його господар зняв кумедне відео для TikTok, у якому показав, що його вихованець знову опинився всередині приладу.

38-річний Кал Вінсент розповів, що його вихованець постійно шукає нові затишні куточки й "лізе туди, куди не належить". Серед улюблених місць — кухонні шафи, шухляди і, несподівано, посудомийна машина.

"Він за будь-якої можливості опиняється всередині. Навіть на решітці для сушіння посуду сидить, ніби сам хоче бути посудом", — жартує господар.

Нещодавно Вінсент помітив, що Аполлон знову сховався в приладі, і зняв відео. Ролик, опублікований у TikTok (@neo_kal), набрав понад 15,2 мільйона переглядів і понад 3,1 мільйона лайків, а в коментарях користувачі навперебій жартували над незвичайним "любителем посуду".

"Тепер я знаю, хто насправді миє тарілки", "Ніяких думок, тільки музика для ліфта", "Судячи з виразу обличчя, його вже помили", "Думки кота: не будь підозрілим, не будь підозрілим", — писали вони.

Господар додав, що його кіт не боїться води, а навпаки, обожнює бавитися з нею, чи то струмінь із крана, чи то садовий шланг. Крім того, Аполлон вирізняється кмітливістю: він уміє виконувати команди, сідати, ходити по колу і навіть випрошувати частування.

