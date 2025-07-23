"Одна з них": кішка вирішила, що вона курка і не відходить від зграї (відео)

Кішка на прізвисько Джолін здивувала своїх господарів, почавши поводитися як курка. За їхніми словами, вона гуляє разом із птахами, копіює їхні рухи і не покидає курник, ніби вважає себе частиною зграї.

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Вірусне відео в TikTok розсмішило і зворушило користувачів. Кішка на прізвисько Джолін вирішила, що вона стала частиною курячої зграї.

Ролик показує кішку, яка неспішно прогулюється поруч із чотирма курми. Джолін рухається в їхньому ритмі й навіть копіює їхні рухи, ніби намагаючись стати однією з них. Зворушливий текст поверх відео свідчить: "Наша кішка — курям, після того як ми сказали їм, що вона насправді не одна з них...", а в підписі йдеться: "У мене не вистачило духу сказати їй, що вона не може нести яйця...".

Відео швидко набрало популярності:

"Вони живуть в інклюзивному світі. Нам потрібно більше людей схожих на наших вихованців";

"Подивіться, яка вона щаслива! Нехай вірить, що вона одна з них";

"Здається, ніби вона ходить як курчата".

Видання Newsweek зазначає, що популярність домашніх курей у США неухильно зростає: за оцінками, близько 11 мільйонів домогосподарств тримають курей на подвір'ях, що робить їх третіми за популярністю домашніми улюбленцями після собак і кішок. Причиною зростання інтересу багато в чому став дефіцит яєць і зростання цін. Однак важливо пам'ятати, що утримання курей дозволено не скрізь — перед цим варто перевірити місцеві правила.

Самі кури, як підкреслює Pet MD, — розумні, соціальні птахи, яких краще тримати групою. Вони піддаються дресируванню і за правильної соціалізації стають справжніми домашніми улюбленцями.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся придумала, як порадувати цуценя після травми. Зворушливе відео з цим моментом стало вірусним у мережі.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.