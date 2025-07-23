"Одна из них": кошка решила, что она курица и не отходит от стаи (видео)

Кошка по кличке Джолин удивила своих хозяев, начав вести себя как курица. По их словам, она гуляет вместе с птицами, копирует их движения и не покидает курятник, будто считает себя частью стаи.

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Вирусное видео в TikTok рассмешило и растрогало пользователей. Кошка по кличке Джолин решила, что она стала частью куриной стаи.

Ролик показывает кошку, неспешно прогуливающуюся рядом с четырьмя курами. Джолин движется в их ритме и даже копирует их движения, будто пытаясь стать одной из них. Трогательный текст поверх видео гласит: "Наша кошка — курам, после того как мы сказали им, что она на самом деле не одна из них…", а в подписи говорится: "У меня не хватило духу сказать ей, что она не может нести яйца…".

Видео быстро набрало популярность:

"Они живут в инклюзивном мире. Нам нужно больше людей похожих на наших питомцев";

"Посмотрите, какая она счастливая! Пусть верит, что она одна из них";

"Кажется, будто она ходит как цыплята".

Издание Newsweek отмечает, что популярность домашних кур в США неуклонно растет: по оценкам, около 11 миллионов домохозяйств держат кур во дворах, что делает их третьими по популярности питомцами после собак и кошек. Причиной роста интереса во многом стал дефицит яиц и рост цен. Однако важно помнить, что содержание кур разрешено не везде — перед этим стоит проверить местные правила.

Сами куры, как подчеркивает Pet MD, — умные, социальные птицы, которых лучше держать группой. Они поддаются дрессировке и при правильной социализации становятся настоящими домашними любимцами.

Ранее Фокус сообщал, что бабушка придумала, как порадовать щенка после травмы. Трогательное видео с этим моментом стало вирусным в сети.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.