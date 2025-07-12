"Не может отказать": бабушка придумала, как порадовать щенка после травмы (видео)

Щенок по кличке Базз получил небольшую травму лапы, и его хозяйка решила поднять ему настроение, предложив выбрать новую плюшевую игрушку. Трогательное видео с этим моментом стало вирусным в сети.

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Когда золотистый ретривер по кличке Базз получил небольшую травму во время игры, его "бабушка" сделала все, чтобы поднять ему настроение. Видео с ее трогательным жестом быстро стало вирусным и растрогало миллионы пользователей в TikTok.

23-летняя Грейс Дауэр, хозяйка щенка, рассказала, что Базз начал хромать после прогулки с другими собаками в Сканетелесе (штат Нью-Йорк). Позже выяснилось, что у него небольшой перелом пальца на лапе. К счастью, в этот момент она находилась в гостях у своей семьи и пес оказался под заботой своей "бабушки" Николь.

"Он обожает мягкие игрушки, носит их с собой, но никогда не рвет. Моя мама это знает и решила его порадовать", — рассказала Грейс.

На видео видно, как Николь раскладывает перед щенком три плюшевые игрушки. Базз внимательно рассматривает каждую, прежде чем выбрать мягкого кролика, одного из своих любимцев. С новой игрушкой он отправился домой в Огайо, всю дорогу крепко обнимая ее.

В TikTok ролик Грейс стремительно набрал популярность: более 2,2 млн просмотров и свыше 337 тысяч лайков. В комментариях пользователи называют Базза "самым чистым и добрым щенком", а бабушку образцом нежности и любви.

"Я переживала, выкладывая это видео, ведь в интернете столько негатива. Но люди оказались потрясающими — делились историями о своих питомцах, желали Баззу выздоровления, писали очень теплые вещи", — призналась Грейс.

В комментариях к видео пользователи пишут:

"Он скоро получит все игрушки. Бабушка не может отказать";

"Какая трогательная забота";

"Это самое милое, что я видел сегодня".

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