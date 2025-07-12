Женщина доверила своего щенка родителям и получила фото, от которых расплакалась

Когда Анук из Нидерландов оставила своего щенка у родителей, она не ожидала, что тот подружится с ее старым псом детства.

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Женщина впервые оставила своего щенка по кличке Джуна у родителей, и не ожидала, что ее собака найдет себе лучшего друга. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Джуна, энергичный австралийский лабрадудель, стала частью семьи после того, как Анук и ее парень увидели похожую собаку в окне соседнего дома и решили связаться с заводчиком. Щенок быстро стал неотъемлемой частью их жизни, следуя за хозяевами повсюду и отличаясь любвеобильным, но порой неугомонным характером.

"Она суперсоциальная и очень ласковая, но любит покусывать нас — за уши, пальцы и даже нос", — смеется Анук. Несмотря на шалости, щенок завоевал сердца всех в доме.

Винс и Джуна Фото: TikTok

Когда пара вынуждена бывать в офисе, Джуна остается у родителей Анук, где живет 13-летний золотистый ретривер Винс — пес, с которым Анук выросла. И хотя первое знакомство двух собак прошло напряженно, уже на третий визит между ними завязалась трогательная дружба.

В TikTok-аккаунте Джуны (@juna.the.doodle) Анук опубликовала слайд-шоу фотографий, сделанных ее родителями: на кадрах видно, как пес и щенок обнимаются, играют и просто наслаждаются обществом друг друга.

"Мы не могли представить, насколько они сблизятся. Теперь Джуна не хочет уезжать домой", — говорит Анук. — "А Винс, который раньше в основном спал, стал намного активнее рядом с ней. Мы надеемся, что у них будет еще много счастливых моментов вместе".

Ранее Фокус сообщал, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.

Также стало известно, что отец играл с сыном и не заметил, кто наблюдал за ними в углу. Трогательная сцена с ребенком и папой приобрела новое значение после того, как в кадре заметили грустного кота. По словам молодой мамы, до рождения сына именно пушистик по кличке Бинкс был их любимчиком.