Жінка довірила своє цуценя батькам і отримала фото, від яких розплакалася

Коли Анук з Нідерландів залишила своє цуценя у батьків, вона не очікувала, що той подружиться з її старим псом дитинства.

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Жінка вперше залишила своє цуценя на прізвисько Джуна у батьків, і не очікувала, що її собака знайде собі найкращого друга. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Джуна, енергійний австралійський лабрадудель, стала частиною сім'ї після того, як Анук і її хлопець побачили схожого собаку у вікні сусіднього будинку і вирішили зв'язатися з заводчиком. Цуценя швидко стало невід'ємною частиною їхнього життя, слідуючи за господарями всюди і відрізняючись велелюбним, але часом невгамовним характером.

"Вона суперсоціальна і дуже ласкава, але любить покусувати нас — за вуха, пальці та навіть ніс", — сміється Анук. Попри пустощі, цуценя завоювало серця всіх у домі.

Вінс і Джуна Фото: TikTok

Коли пара змушена бувати в офісі, Джуна залишається у батьків Анук, де мешкає 13-річний золотистий ретривер Вінс — пес, з яким Анук виросла. І хоча перше знайомство двох собак пройшло напружено, вже на третій візит між ними зав'язалася зворушлива дружба.

У TikTok-акаунті Джуни (@juna.the.doodle) Анук опублікувала слайд-шоу фотографій, зроблених її батьками: на кадрах видно, як пес і цуценя обіймаються, грають і просто насолоджуються спілкуванням одне з одним.

"Ми не могли уявити, наскільки вони зблизяться. Тепер Джуна не хоче їхати додому", — каже Анук. — "А Вінс, який раніше здебільшого спав, став набагато активнішим поруч із нею. Ми сподіваємося, що в них буде ще багато щасливих моментів разом".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим двором, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що батько грався із сином і не помітив, хто спостерігав за ними в кутку. Зворушлива сцена з дитиною і татом набула нового значення після того, як у кадрі помітили сумного кота. За словами молодої мами, до народження сина саме пухнастик на прізвисько Бінкс був їхнім улюбленцем.