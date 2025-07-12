"Не може відмовити": бабуся придумала, як порадувати цуценя після травми (відео)

Цуценя на прізвисько Базз отримало невелику травму лапи, і його господиня вирішила підняти йому настрій, запропонувавши вибрати нову плюшеву іграшку. Зворушливе відео з цим моментом стало вірусним у мережі.

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Коли золотистий ретривер на прізвисько Базз отримав невелику травму під час гри, його "бабуся" зробила все, щоб підняти йому настрій. Відео з її зворушливим жестом швидко стало вірусним і розчулило мільйони користувачів у TikTok.

23-річна Грейс Дауер, господиня цуценяти, розповіла, що Базз почав кульгати після прогулянки з іншими собаками в Сканетелесі (штат Нью-Йорк). Пізніше з'ясувалося, що у нього невеликий перелом пальця на лапі. На щастя, в цей момент вона перебувала в гостях у своєї сім'ї і пес опинився під турботою своєї "бабусі" Ніколь.

"Він обожнює м'які іграшки, носить їх із собою, але ніколи не рве. Моя мама це знає і вирішила його порадувати", — розповіла Грейс.

На відео видно, як Ніколь розкладає перед цуценям три плюшеві іграшки. Базз уважно розглядає кожну, перш ніж вибрати м'якого кролика, одного зі своїх улюбленців. З новою іграшкою він вирушив додому в Огайо, всю дорогу міцно обіймаючи її.

У TikTok ролик Грейс стрімко набрав популярність: понад 2,2 млн переглядів і понад 337 тисяч лайків. У коментарях користувачі називають Базза "найчистішим і найдобрішим цуценям", а бабусю взірцем ніжності та любові.

"Я переживала, викладаючи це відео, адже в інтернеті стільки негативу. Але люди виявилися приголомшливими — ділилися історіями про своїх вихованців, бажали Баззу одужання, писали дуже теплі речі", — зізналася Грейс.

У коментарях до відео користувачі пишуть:

"Він скоро отримає всі іграшки. Бабуся не може відмовити";

"Яка зворушлива турбота";

"Це наймиліше, що я бачив сьогодні".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина довірила своє цуценя батькам і отримала фото, від яких розплакалася. Коли Анук з Нідерландів залишила своє цуценя з родичами, вона не очікувала, що той подружиться з її старим псом дитинства.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.