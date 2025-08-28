"У меня кошка": девушка показала утренние капризы своей таксы (видео)

Хозяйка таксы Микаэла Уайлд из Лос-Анджелеса (США) показала свою необычную утреннюю рутину с питомцем, которая рассмешила и удивила тысячи зрителей.

Американка поделилась своей историей в одном из своих роликов в TikTok. На кадрах видно, как девушка становится на колени и уговаривает пса по кличке Джорджи выбраться из-под кровати.

Сначала такса сопротивлялась и не желала надевать ошейник, но после объятий с хозяйкой все же "соглашается" выйти на прогулку.

"По сути, у меня кошка", — шутит Микаэла в подписи к ролику.

Хозяйка также рассказала, что ее такса не любит прогулки и каждый раз воспринимает поводок как "наказание". Зато быстро начинает проявлять активность, как только понимает, что они возвращаются домой.

Видео стало вирусным и набрало более 523 тысяч просмотров. Пользователи активно делились своими впечатлениями в комментариях.

"Он делает это буквально только ради того, чтобы сделать вас счастливой", "Мой притворяется, что не может ходить, а как только мы идем домой, он мчится вперед", "Когда моя подросла, я перестала пытаться выгуливать ее, она это просто ненавидит", — писали они.

Эксперты Dachshund Health UK напоминают, что щенкам таксы не нужны длинные и структурированные прогулки на раннем этапе. Достаточно коротких выходов и свободных игр в саду. Избыточные нагрузки могут повредить суставы, поэтому владельцам важно следить за балансом активности и отдыха.

