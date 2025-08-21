Хозяин семи кошек вернулся домой и увидел в окне нечто невероятное (видео)

Несколько кошек сидели у окна и приветствовали хозяина светящимися глазами, что показалось пользователям соцсетей одновременно милым и жутковатым. Эксперты отмечают, что у необычного явления есть простое объяснение.

В TikTok набирает популярность видео, на котором хозяина встречает группа кошек, сидящих в тени с ярко светящимися глазами. Ролик быстро стал вирусным и вызвал у зрителей смешанные эмоции.

Кадры, опубликованные пользователем @purrfectionandpurradise, показали момент, когда несколько котов внимательно смотрят в камеру, а их глаза отражают свет, словно в темноте зажглись десятки маленьких фонариков.

В комментариях зрители шутили и делились впечатлениями. Один из пользователей написал, что кошки выглядят "готовыми к призыву", а другой, что подобная сцена могла бы стать "идеальным концом неудачного свидания". Некоторые признались, что вид показался им пугающим.

"У меня есть кошки, но сделав так, то они бы меня напугали", — отметил один зритель.

Однако немало пользователей нашли кадры трогательными и даже мистическими.

"Ваши домашние демоны такие милые", "Это словно огонь их глаз ведет вас домой, как маяк", — шутили они.

Издание Newsweek отмечает, что хотя светящиеся глаза могут показаться жуткими, у этого явления есть простое объяснение. У кошек, как и у многих ночных животных, в глазах есть особый слой — tapetum lucidum. Он отражает свет вторично, словно встроенные "очки ночного видения", усиливая способность видеть в темноте. Благодаря этому кошки могут видеть в условиях слабого освещения до шести раз лучше человека.

Поэтому их глаза начинают светиться зеленым, желтым или голубым, когда на них попадает свет фар, фонарей или вспышка камеры. Именно это свойство сделало видео таким одновременно жутким и завораживающим.

