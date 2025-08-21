Господар семи котів повернувся додому і побачив у вікні щось неймовірне (відео)

Кілька кішок сиділи біля вікна і вітали господаря світними очима, що здалося користувачам соцмереж одночасно милим і моторошнуватим. Експерти зазначають, що незвичайне явище має просте пояснення.

Related video

У TikTok набирає популярності відео, на якому господаря зустрічає група кішок, які сидять у затінку з очима, що яскраво світяться. Ролик швидко став вірусним і викликав у глядачів змішані емоції.

Кадри, опубліковані користувачем @purrfectionandpurradise, показали момент, коли кілька котів уважно дивляться в камеру, а їхні очі відбивають світло, немов у темряві запалилися десятки маленьких ліхтариків.

У коментарях глядачі жартували та ділилися враженнями. Один із користувачів написав, що кішки виглядають "готовими до призову", а інший, що подібна сцена могла б стати "ідеальним кінцем невдалого побачення". Дехто зізнався, що вигляд здався їм лячним.

"У мене є кішки, але зробивши так, то вони б мене налякали", — зазначив один глядач.

Однак чимало користувачів знайшли кадри зворушливими й навіть містичними.

"Ваші домашні демони такі милі", "Це немов вогонь їхніх очей веде вас додому, як маяк", — жартували вони.

Видання Newsweek зазначає, що хоча очі, що світяться, можуть здатися моторошними, у цього явища є просте пояснення. У кішок, як і в багатьох нічних тварин, в очах є особливий шар — tapetum lucidum. Він відбиває світло вдруге, немов вбудовані "окуляри нічного бачення", посилюючи здатність бачити в темряві. Завдяки цьому кішки можуть бачити в умовах слабкого освітлення до шести разів краще за людину.

Тому їхні очі починають світитися зеленим, жовтим або блакитним, коли на них потрапляє світло фар, ліхтарів або спалах камери. Саме ця властивість зробила відео таким водночас моторошним і заворожуючим.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт перетворив посудомийну машину на свій притулок. 38-річний Кал Вінсент з Вікторії (Канада) розповів, що його вихованець постійно шукає нові затишні місця. Нещодавно одним із них виявилася посудомийна машина.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.