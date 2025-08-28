"У мене кішка": дівчина показала ранкові капризи своєї такси (відео)

Господиня такси Мікаела Вайлд із Лос-Анджелеса (США) показала свою незвичайну ранкову рутину з улюбленцем, яка розсмішила і здивувала тисячі глядачів.

Related video

Американка поділилася своєю історією в одному зі своїх роликів у TikTok. На кадрах видно, як дівчина стає на коліна і вмовляє пса на прізвисько Джорджі вибратися з-під ліжка.

Спочатку такса чинила опір і не бажала надягати нашийник, але після обіймів із господинею все ж "погоджується" вийти на прогулянку.

"По суті, у мене кішка", — жартує Мікаела в підписі до ролика.

Господиня також розповіла, що її такса не любить прогулянки й щоразу сприймає повідець як "покарання". Натомість швидко починає проявляти активність, щойно розуміє, що вони повертаються додому.

Відео стало вірусним і набрало понад 523 тисячі переглядів. Користувачі активно ділилися своїми враженнями в коментарях.

"Він робить це буквально тільки заради того, щоб зробити вас щасливою", "Мій прикидається, що не може ходити, а щойно ми йдемо додому, він мчить уперед", "Коли моя підросла, я перестала намагатися вигулювати її, вона це просто ненавидить", — писали вони.

Експерти Dachshund Health UK нагадують, що цуценятам такси не потрібні довгі та структуровані прогулянки на ранньому етапі. Досить коротких виходів і вільних ігор у саду. Надмірні навантаження можуть пошкодити суглоби, тому власникам важливо стежити за балансом активності та відпочинку.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт перетворив посудомийну машину на свій притулок. 38-річний Кал Вінсент з Вікторії (Канада) розповів, що його вихованець постійно шукає нові затишні місця. Нещодавно одним із них виявилася посудомийна машина.

Також стало відомо, що господар семи котів повернувся додому і побачив у вікні щось неймовірне. У TikTok набирає популярності відео, на якому чоловіка зустрічає група тварин, які сидять у тіні, з очима, що яскраво світяться. Ролик швидко став вірусним і викликав у глядачів змішані емоції.