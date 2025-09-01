Важила 25 кг: таксу із зайвою вагою врятували від ожиріння і повернули до життя (відео)

Такса на прізвисько Дейзі довгий час страждала від ожиріння через перегодовування, але тепер її нова господиня допомагає вихованцеві повернутися до нормального життя. Її історія зворушила тисячі людей.

Для собаки склали спеціальний план харчування і підібрали корм для зниження ваги. Про це пише People.

Домашня доглядальниця Теган Стрікленд вперше зустріла таксу на прізвисько Дейзі, коли приїхала до нової клієнтки. Родичі попередили її, що у господині є "дуже товста собака", і жінка була шокована, побачивши, що йдеться про крихітну породу. Вага такси сягала 25 кг, що було вдвічі більше за норму.

Причиною стало постійне перегодовування. У господині був діагноз деменція, і вона не могла контролювати раціон вихованця. Через кілька місяців Теган запропонувала родині взяти собаку під свою опіку.

20 травня Дейзі офіційно переїхала до нової господині і вирушила на огляд до ветеринара. Для неї склали спеціальний план харчування і підібрали корм для зниження ваги. Перший час собака майже не ходила і проводила дні в кутку будинку. Але поступово він почав оживати, а лікарі та оточуючі одразу полюбили його.

Доглядальниця була шокована, побачивши, що йдеться про крихітну породу Фото: TikTok

До теперішнього моменту Дейзі схудла на 10 фунтів (близько 4,5 кг), але їй ще доведеться боротися з гіпотиреозом, проблемами з жовчним міхуром і зубами. Щоб оплачувати лікування і догляд, Стрікленд за порадою ветеринара завела сторінку собаки в соціальних мережах. Там Дейзі швидко набула популярності: підписники стежать за її прогресом і підтримують господиню.

"Молимося за це малятко. Допоможіть їй", — написав один із користувачів.

Однак не всі розуміли ситуацію правильно. Дехто звинувачував Теган у тому, що саме вона довела собаку до такого стану. Жінка зізнається, що такі коментарі болючі, але сподівається використати платформу для допомоги тваринам і людям.

Сьогодні Дейзі вчиться заново радіти життю: гуляє в парках, грається з трьома коргі господині та обожнює грітися на сонці.

"Вона переживає своє друге народження. Тепер у неї є шанс на щасливе і здорове життя", — каже Стрікленд.

