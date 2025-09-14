Кошка оказалась "за решеткой": полицейские сняли отпечатки лап и сделали фото

В одном из городов Таиланда произошла забавная история, которая быстро разлетелась по соцсетям. В полицию доставили необычную "преступницу" — кошку по кличке Нуб Танг, что в переводе означает "считающая деньги".

Related video

Животное, оказавшись в участке, неожиданно набросилось на стражей порядка. Об этом пишет Metro.

Животное заметил житель города: кошка в розовой шлейке бродила по улице в одиночестве. Мужчина решил, что питомец потерялся, и отвел его в ближайший полицейский участок, чтобы помочь найти хозяев.

Однако офицеры получили совсем не то, что ожидали. Вместо благодарности пушистая "задержанная" набросилась на полицейских. Животное только царапало и кусало их.

Один из сотрудников участка, Дар Паринда Пакисук, давно известен любовью к животным. Он решил приютить кошку на ночь и даже пошутил в Facebook, опубликовав ее фото с подписью: "Эта кошка обвиняется в нападении на сотрудников полиции и скоро будет задержана. Пожалуйста, помогите найти ее хозяина".

Сотрудники участка устроили кошке шуточный "процесс" Фото: Cover Images

Пост мгновенно стал вирусным. Тысячи пользователей писали шутливые комментарии о "злостной нарушительнице".

"Кажется, эта кошка совсем не благодарна за спасение", "Подозреваемая такая милая", — писали они.

На следующий день хозяйка Нуб Танг пришла за питомицей с новым кружевным ошейником. Но домой кошка отправилась не сразу, ведь сотрудники участка устроили ей шуточный "процесс". Они сделали фиктивный полицейский отчет с отпечатками лап и надписью: "Я просто была голодна. Я не хотела никого кусать".

Дар Пакисук в шутку добавил, что "это дело нельзя спускать на тормозах, иначе другие кошки подумают, что нападать на людей — нормально". При этом никаких штрафов выписано не было.

Издание отмечает, что офицер не впервые помогает животным: за последние годы он спас больше двадцати кошек и несколько собак. У него дома всегда есть миски, еда и игрушки для пушистых гостей.

Ранее Фокус сообщал, что девушка попыталась поговорить с котом на его языке. В TikTok стремительно набирает популярность забавное и трогательное видео, в котором женщина из США решила пообщаться со своим питомцем необычным способом.

Также стало известно, что таксу с лишним весом спасли от ожирения и вернули к жизни. Для собаки составили специальный план питания и подобрали корм для снижения веса.