Не только приглашение поиграть: кинолог объяснил, почему собака приносит вещи в зубах

Многие владельцы домашних животных замечали: собака приносит предметы в пасти — игрушку, тапок, мягкую игрушку или даже случайный предмет с пола. Часто это воспринимается как приглашение поиграть. Однако, как объясняют кинологи, у этого поведения может быть гораздо более глубокий смысл.

Эксперт-кинолог Керри из "Школы Хаула для собак" отмечает, что собаки используют перенос предметов как способ справляться с сильными эмоциями. Об этом она рассказала в одном из видео в TikTok.

В такие моменты питомец может испытывать целую гамму чувств — радость от встречи, волнение из-за новых людей, легкий стресс от громкого звука или даже тревогу, когда хозяин надолго уходит из комнаты.

Держать что-то в зубах помогает собаке "переключиться" и снизить напряжение. Для нее это сродни тому, как человек машинально играет с ручкой, крутит кольцо на пальце или сжимает кулак в тревожной ситуации. Это способ собаки успокоиться и восстановить равновесие, обрести контроль над эмоциями.

Многие владельцы отмечают, что собака приносит вещи именно в моменты перемен. Например, когда приходят гости, меняется обстановка или хозяин занят. Таким образом, предмет в пасти становится не просто игрушкой, а своеобразным "успокоительным амулетом", который помогает питомцу справляться с сильными переживаниями.

Держать что-то в зубах помогает собаке "переключиться" и снизить напряжение Фото: Pexels

Основные причины, почему собака приносит вам предметы

Портал Elle Vet Sciences провел беседу с Робертом Менарди, доктор ветеринарной медицины, который поделился главными мотивами домашних животных.

1. Подарки и доверие

Собаки могут приносить хозяину свои любимые игрушки как знак уважения и привязанности. Это своеобразное "доверие в действии", ведь питомец делится с вами самым ценным.

2. Выражение радости и возбуждения

Когда собака взволнована, например, при вашем возвращении домой, она может взять первую попавшуюся вещь и принести ее вам, чтобы направить лишнюю энергию.

3. Самоуспокоение

В стрессовых ситуациях (гости в доме, гроза, уход хозяина) питомец может брать предметы в зубы, чтобы снизить тревожность и обрести уверенность.

4. Приглашение к игре

По мнению ветеринара является самой очевидной причиной. Собака хочет, чтобы вы бросили игрушку или включились в игру. Особенно если она приносит мяч.

5. Привлечение внимания

Даже если у вас нет времени, собака быстро это понимает, а принесенный предмет гарантирует реакцию. Это может быть способом "позвать вас в диалог".

Некоторые породы генетически предрасположены приносить предметы чаще других Фото: Reddit

Поведение и породы собак: у кого это выражено сильнее

Некоторые породы генетически предрасположены приносить предметы чаще других. Лабрадоры, золотистые ретриверы, кокер-спаниели или португальские водяные собаки сохраняют охотничий инстинкт "мягкого захвата" и обожают приносить предметы хозяину.

Пастушьи собаки (бордер-колли, австралийские овчарки) могут проявлять это поведение иначе. Для них "перемещение вещей" сродни работе, которая приносит радость.

Когда стоит насторожиться

Хотя привычка приносить предметы в целом безопасна и естественна, иногда она может указывать на стресс или скуку. Если собака регулярно хватает неподходящие вещи (например, обувь, растения или бытовую химию), стоит уделить внимание ее эмоциональному состоянию.

Повторяющееся поведение в моменты тревоги или скуки может быть сигналом: питомцу нужны дополнительные прогулки, игры или внимание. В отдельных случаях поможет консультация ветеринара или кинолога.

Привычка приносить предметы в целом безопасна и естественна, иногда она может указывать на стресс или скуку Фото: Reddit

Как корректировать поведение

Игнорируйте — если собака приносит вещи ради внимания, не реагируйте.

Перенаправляйте — заменяйте опасные предметы на игрушки.

Давайте нагрузку — регулярные прогулки и тренировки снижают избыточную энергию.

Учите командам — "брось" и "отпусти" помогают контролировать ситуацию.

Итог: собака говорит с вами без слов

Когда ваша собака приносит вам тапок, игрушку или что-то неожиданное, это не всегда игра. Иногда это проявление любви, иногда — просьба о внимании или способ справиться со стрессом.

По мнению Роберта Менарди, понимание этих сигналов помогает хозяину лучше заботиться о питомце и укреплять связь с ним. Ведь каждый принесенный предмет — это маленький "разговор" между вами и вашей собакой.

