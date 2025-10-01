Врятований собака з пустелі виявився частково вовком: ДНК-аналіз здивував господарів (фото)

Врятований собака на прізвисько Фаріс із Катару несподівано викликав хвилю обговорень у мережі після того, як результати ДНК-тесту засвідчили в нього наявність вовчих генів.

Related video

Про це розповів користувач під ніком Cinestheric на популярному форумі Reddit. Фотографії собаки пісочного забарвлення швидко набрали популярності.

Пес був знайдений у пустелі Катару і врятований благодійною організацією з Філадельфії (США). Його новий господар був упевнений, що Фаріс — це салюкі, представник арабського гончака.

Однак результати аналізу ДНК підтвердили не тільки приналежність до цієї породи, а й показали дивовижний факт: 7% генів Фаріса виявилися вовчими.

Врятований собака з пустелі виявився частково вовком Фото: Reddit

Фотографії собаки пісочного забарвлення швидко набрали популярності. Користувачі захоплювалися його зовнішністю та жартували.

"Який у вас гарний принц-вовк", "Цей салюкі точно виконує важку роботу", "Який особливий хлопчик", — писали вони.

Господар же описав Фаріса як "чарівного дурника" з м'яким характером. Він обережний із незнайомцями, але ласкавий із дітьми, захищає дім, голосно гавкає, любить тривалі прогулянки та навіть закопує їжу в підстилку.

Вовки, собаки та стародавня ДНК

Видання Newsweek зазначає, що вчені наголошують, що такі результати цілком можливі. Собаки походять від сірих вовків, проте точні популяції їхніх предків досі залишаються предметом дискусій. Дослідження показують, що собаки можуть нести ДНК різних давніх популяцій вовків, особливо в регіонах Близького Сходу та Африки.

Фахівці також зазначають, що ринок ДНК-тестування собак активно зростає: за прогнозами, до 2030 року його обсяг сягне 723 мільйонів доларів. Але експерти попереджають, що результати таких тестів не завжди однозначні.

У 2023 році журналісти CBC News провели експеримент і відправили зразки ДНК собак у кілька популярних компаній. Підсумки виявилися різними, попри заявлену 100% точність.

"Компанія робить його генетику більш захоплюючою, ніж вона є насправді. Але для мене він завжди буде просто класним хлопцем із Катару", — додав господар Фаріса.

Раніше Фокус повідомляв, що кінолог пояснив, чому собака приносить різні речі в зубах. Часто це сприймається як запрошення погратися. Однак, як пояснюють кінологи, у цієї поведінки може бути набагато глибший сенс.

Також стало відомо, що ручний ворон вразив усіх своїм "людським" голосом. Мешканка Шотландії на ім'я Емі стала героїнею обговорень у мережі після того, як опублікувала відео зі своїм незвичайним вихованцем на прізвисько Фейбл.