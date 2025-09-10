Дивовижний трюк: ручний ворон вразив усіх своїм "людським" голосом (відео)

Мешканка Шотландії на ім'я Емі стала героїнею обговорень у мережі після того, як опублікувала відео зі своїм незвичайним вихованцем, ручним вороном на прізвисько Фейбл.

На кадрах, якими жінка поділилася в TikTok, чорний птах демонструє свої "розмовні" здібності: Ворона чітко повторює людські слова, чим вразила глядачів і змусила багатьох засумніватися в тому, що вони чують.

За її словами, раніше ворон повторював набагато більше слів і звуків, але згодом став ледачішим і тепер обирає тільки свої улюблені вирази.

"З моменту виходу мого останнього відео я помітила, що багато хто з вас не знав, що ворони вміють розмовляти, тому вирішила показати кілька фраз, яких Фейбл навчився за останні сім років", — поділилася господиня.

У коментарях під відео користувачі писали про те, що їх здивувала поведінка птаха. Деякі назвали Фейбла "справжнім дивом" і навіть "надприродним створінням".

"Так, це змушує замислитися, скільки голосів у лісах насправді належать не людям, а воронам", "Якби мій птах заговорив моїм голосом, я б просто помер від шоку", — писали вони.

Експерти з Королівського товариства захисту птахів (RSPB) нагадують, що ворони — одні з найрозумніших представників тваринного світу. Вони здатні не лише запам'ятовувати обличчя та вирішувати завдання, а й відтворювати звуки, зокрема людську мову. Однак орнітологи наголошують: попри розум і відданість, ворони залишаються дикими птахами, і тримати їх у домашніх умовах вкрай складно. Їм необхідний простір для польотів, постійна розумова стимуляція та соціальна взаємодія.

Емі, яка народилася в Англії і нині живе в Шотландії разом із чоловіком Джеймсом і сином Альфі, зізнається, що її вихованець потребує особливого догляду, але для неї це — частина життя. Уже 17 років вона займається соколиним полюванням і працює з хижими птахами, тому рішення дати притулок ворону стало природним продовженням її захоплення.

