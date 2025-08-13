Рибалка спіймав алігатора на гачок: як небезпечний хижак опинився у звичайному озері

Жителі округу Бакс, штат Пенсільванія, опинилися в центрі незвичайного інциденту, коли в місцевому озері Магнолія помітили алігатора. Рептилія несподівано з'явилася в регіоні, де її не повинно бути з природних причин.

Першим про знахідку повідомив місцевий житель Рікі Санчес. Він рибалив із каяка, коли відчув, що на гачок попалося щось важке. Про це пише UPI.

"Я зачепився за щось, підніс ближче і подумав: "О ні, це алігатор. Це точно алігатор. Але ж його тут бути не може". Я не міг повірити в це", — розповів американець.

Спроба витягнути рептилію закінчилася тим, що алігатор порвав волосінь і поплив, а сам момент був випадково знятий на відео.

Запис швидко поширився в соцмережах, після того як його опублікувала поліція округу Бристоль. У зверненні до жителів правоохоронці попередили: "Будь ласка, будьте обережними і не користуйтеся озером і струмком, поки ситуація не буде вирішена". До розслідування долучилася Комісія з дикої природи та полювання, щоб визначити, як небезпечна тварина опинилася у водоймі.

Новина дійшла до Кайла Асплунда — керівника заповідника алігаторів і дикої природи "Юпітер" у Флориді. Фахівець, родом з округу Бакс, у той момент перебував у рідному місті в особистих справах. Почувши про подію, він вирішив перевірити озеро.

Кайл Асплунд із небезпечною твариною на руках Фото: YouTube

Асплунд вирушив на пошуки після настання темряви, коли алігатори активніші. Біля берега йому вдалося помітити тварину завдовжки близько 1,2 метра.

"Мені вдалося підібратися до нього ближче, а потім закріпити його і помістити в машину", — розповів він.

Спійманого алігатора тимчасово розмістили в місцевому парку, де співробітники доглядали за ним усю ніч. Вранці Асплунд перевіз рептилію до Флориди, де в його заповіднику їй нададуть постійний дім. На думку фахівця, цей алігатор майже напевно був домашнім вихованцем, якого власник відпустив на волю, коли той виріс і став становити небезпеку.

"Ця тварина безумовно не домашня. У мене сотні таких тварин, і я б ніколи не назвав жодну з них своїм улюбленцем", — наголосив він.

