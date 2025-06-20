Дівчина насолоджувалася краєвидом з каяка поки не побачила, що під ним (відео)

Тиха прогулянка на каяках обернулася несподіваним відкриттям для мандрівниці зі США. Меган Гілберт помітила, що просто під гладдю води ховалося величезне скупчення жалких медуз.

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Раніше американка вже плавала на каяку вздовж берегів Кейптауна (ПАР), де їй доводилося спостерігати дельфінів і пінгвінів, але цього разу на неї чекало дещо по-справжньому особливе і вкрай рідкісне. Про свою подорож дівчина розповіла в одному зі своїх відео в Instargam.

Мандрівниця і блогерка Меган Гілберт, яка живе в Кейптауні, вирушила на, здавалося б, звичайну прогулянку на байдарках, але несподівано опинилася прямо над тисячами медуз, які ховаються під поверхнею води. Відео з цим рідкісним природним явищем зібрало понад 1,4 мільйона лайків в Instagram.

Гілберт, яка веде блог Megan The Traveling Writer, розповіла, що раніше вже каталася на байдарках біля узбережжя Кейптауна і зустрічала дельфінів і пінгвінів. Але цього разу на неї чекав "по-справжньому особливий і рідкісний" досвід — суперцвітіння медуз.

"Спочатку ми були раді побачити одну чи дві, але потім почали помічати, що їх буквально тисячі. Вони заповнили всю поверхню води", — поділилася вона.

За словами Гілберт, навіть досвідчені гіди з каякінгу зізналися, що ніколи не бачили нічого подібного Фото: newsweek

За словами Гілберт, навіть досвідчені гіди з каякінгу зізналися, що ніколи не бачили нічого подібного. Попри попередження гіда про те, що медузи зоряного кольору можуть жалити, Меган опустила камеру GoPro у воду і була шокована побаченим.

"На поверхні все виглядало спокійно, але коли я подивилася відзнятий матеріал, я зрозуміла, що під нами було ціле море медуз", — розповіла вона.

У коментарях користувачі порівнювали побачене з культовою сценою з "У пошуках Немо", а деякі зізнавалися, що тільки тепер усвідомили свій страх перед медузами.

"Вода — це лава", "Молю, не випадете з каяка", "Кумедний факт: медузи не володіють свідомістю, тому вони не знають про своє існування", "Фу! Вони страшні, але й красиві", — писали вони.

Наступного дня Меган повернулася на те саме місце, але майже всі медузи зникли. Їх, за її словами, могли розігнати хвилі або риби, які ними харчуються.

"Цей момент був швидкоплинним, і саме в цьому його краса. Океан непередбачуваний — ти ніколи не знаєш, що ховається під гладдю води", — підсумувала вона.

Видання Newsweek зазначає, що суперцвітіння медуз — тимчасове, але масштабне зростання їхньої популяції. Як пояснив морський біолог доктор Девід Шиффман, це природне явище, хоча в окремих випадках його може провокувати діяльність людини.

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Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.