Девушка наслаждалась видом с каяка пока не увидела, что под ним (видео)

Тихая прогулка на каяках обернулась неожиданным открытием для путешественницы из США. Меган Гилберт заметила, что прямо под гладью воды скрывалось огромное скопление жалящих медуз.

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Раньше американка уже плавала на каяке вдоль берегов Кейптауна (ЮАР), где ей доводилось наблюдать дельфинов и пингвинов, но на этот раз ее ждало нечто по-настоящему особенное и крайне редкое. О своем путешествии девушка рассказала в одном из своих видео в Instargam.

Путешественница и блогерша Меган Гилберт, живущая в Кейптауне, отправилась в, казалось бы, обычную прогулку на байдарках, но неожиданно оказалась прямо над тысячами медуз, скрывающихся под поверхностью воды. Видео с этим редким природным явлением собрало более 1,4 миллиона лайков в Instagram.

Гилберт, которая ведет блог Megan The Traveling Writer, рассказала, что ранее уже каталась на байдарках у побережья Кейптауна и встречала дельфинов и пингвинов. Но в этот раз ее ожидал "по-настоящему особенный и редкий" опыт — суперцветение медуз.

"Сначала мы были рады увидеть одну или две, но затем начали замечать, что их буквально тысячи. Они заполнили всю поверхность воды", — поделилась она.

По словам Гилберт, даже опытные гиды по каякингу признались, что никогда не видели ничего подобного Фото: newsweek

По словам Гилберт, даже опытные гиды по каякингу признались, что никогда не видели ничего подобного. Несмотря на предупреждение гида о том, что медузы звездного цвета могут жалить, Меган опустила камеру GoPro в воду и была потрясена увиденным.

"На поверхности все выглядело спокойно, но когда я посмотрела отснятый материал, я поняла, что под нами было целое море медуз", — рассказала она.

В комментариях пользователи сравнивали увиденное с культовой сценой из "В поисках Немо", а некоторые признавались, что только теперь осознали свой страх перед медузами.

"Вода — это лава", "Молю, не выпадете из каяка", "Забавный факт: медузы не обладают сознанием, поэтому они не знают о своем существовании", "Фу! Они страшные, но и красивые", — писали они.

На следующий день Меган вернулась на то же место, но почти все медузы исчезли. Их, по ее словам, могли разогнать волны или рыбы, которые ими питаются.

"Этот момент был мимолетным, и именно в этом его красота. Океан непредсказуем — ты никогда не знаешь, что скрывается под гладью воды", — подытожила она.

Издание Newsweek отмечает, что суперцветение медуз — временный, но масштабный рост их популяции. Как объяснил морской биолог доктор Дэвид Шиффман, это природное явление, хотя в отдельных случаях его может провоцировать деятельность человека.

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