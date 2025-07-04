Монстр із глибин: величезна риба скинула рибалку з човна і потягла у відкрите море

В індійському штаті Андхра-Прадеш 26-річний рибалка Чодапаллі Ерайя зник безвісти після того, як гігантська риба-марлін витягла його з човна у відкрите море.

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Ривок був настільки потужним і несподіваним, що рибалка не встиг утриматися й опинився за бортом. Про це пише Times of India.

Трагічний інцидент стався недалеко від села Пудімадака на узбережжі Бенгальської затоки. Ерайя рибалив із моторного човна разом із трьома товаришами приблизно за 15 морських миль від берега. У якийсь момент на приманку клюнув марлін — одна з найшвидших і найпотужніших риб у світі. Сильний ривок виявився настільки раптовим, що чоловік не втримався і впав за борт. Риба потягла його в невідомому напрямку.

Пошуки, розпочаті товаришами Ерайї та іншими рибалками, результату не дали. Досі рибалка числиться зниклим безвісти.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Як розповіла представниця департаменту рибальства району Анакапалле, випадки, коли велика риба тягне рибалок у море, не рідкість.

"Коли наживку хапає сильна риба, рибалка може не впоратися з натягом волосіні — і це закінчується трагедією", — зазначила вона.

Це вже не перший трагічний випадок за участю марліна в Андхра-Прадеше. У лютому 2022 року рибалка Моллі Джоганна загинув за схожих обставин. Під час перевірки сітки він опинився у воді, де його пронизав 80-кілограмовий марлін, який вирвався на волю. Спроби врятувати чоловіка не увінчалися успіхом — його тіло було доставлено на берег.

За словами фахівців, такі випадки підкреслюють небезпеку, з якою щодня стикаються рибалки.

Видання зазначає, що марлін — це риба, що досягає п'яти метрів у довжину і розвиває швидкість до 110 км/год. Її довге рило схоже на спис, яким вона оглушує або ранить здобич. Ці якості роблять її не тільки бажаним трофеєм, а й украй небезпечним супротивником.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина насолоджувалася краєвидом з каяка поки не побачила, що під ним. Тиха прогулянка обернулася несподіваним відкриттям для мандрівниці зі США. Меган Гілберт помітила, що прямо під гладдю води ховалося величезне скупчення жалячих медуз.

Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.