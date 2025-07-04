Монстр из глубин: огромная рыба сбросила рыбака из лодки и утащила в открытое море

В индийском штате Андхра-Прадеш 26-летний рыбак Чодапалли Ерайя пропал без вести после того, как гигантская рыба-марлин вытащила его из лодки в открытое море.

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Рывок был настолько мощным и неожиданным, что рыбак не успел удержаться и оказался за бортом. Об этом пишет Times of India.

Трагический инцидент произошел недалеко от деревни Пудимадака на побережье Бенгальского залива. Ерайя рыбачил с моторной лодки вместе с тремя товарищами примерно в 15 морских милях от берега. В какой-то момент на приманку клюнул марлин — одна из самых быстрых и мощных рыб в мире. Сильный рывок оказался настолько внезапным, что мужчина не удержался и упал за борт. Рыба утащила его в неизвестном направлении.

Поиски, начатые товарищами Ерайи и другими рыбаками, результата не дали. До сих пор рыбак числится пропавшим без вести.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Как рассказала представительница департамента рыболовства района Анакапалле, случаи, когда крупная рыба утаскивает рыбаков в море, не редкость.

"Когда наживку хватает сильная рыба, рыбак может не справиться с натяжением лески — и это заканчивается трагедией", — отметила она.

Это уже не первый трагический случай с участием марлина в Андхра-Прадеше. В феврале 2022 года рыбак Молли Джоганна погиб при схожих обстоятельствах. Во время проверки сети он оказался в воде, где его пронзил 80-килограммовый марлин, вырвавшийся на волю. Попытки спасти мужчину не увенчались успехом — его тело было доставлено на берег.

По словам специалистов, подобные случаи подчеркивают опасность, с которой ежедневно сталкиваются рыбаки.

Издание отмечает, что марлин — это рыба, достигающая пяти метров в длину и развивающая скорость до 110 км/ч. Ее длинное рыло похоже на копье, которым она оглушает или ранит добычу. Эти качества делают ее не только желанным трофеем, но и крайне опасным противником.

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