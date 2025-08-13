Рыбак поймал аллигатора на крючок: как опасный хищник оказался в обычном озере

Жители округа Бакс, штат Пенсильвания, оказались в центре необычного инцидента, когда в местном озере Магнолия заметили аллигатора. Рептилия неожиданно появилась в регионе, где ее не должно быть по естественным причинам.

Первым о находке сообщил местный житель Рики Санчес. Он рыбачил с каяка, когда почувствовал, что на крючок попалось что-то тяжелое. Об этом пишет UPI.

"Я зацепился за что-то, поднес поближе и подумал: "О нет, это аллигатор. Это точно аллигатор. Но ведь его здесь быть не может". Я не мог поверить в это", — рассказал американец.

Попытка вытащить рептилию закончилась тем, что аллигатор порвал леску и уплыл, а сам момент был случайно заснят на видео.

Запись быстро распространилась в соцсетях, после того как ее опубликовала полиция округа Бристоль. В обращении к жителям стражи порядка предупредили: "Пожалуйста, будьте осторожны и не пользуйтесь озером и ручьем, пока ситуация не будет решена". К расследованию подключилась Комиссия по дикой природе и охоте, чтобы определить, как опасное животное оказалось в водоеме.

Новость дошла до Кайла Асплунда — руководителя заповедника аллигаторов и дикой природы "Юпитер" во Флориде. Специалист, родом из округа Бакс, в тот момент находился в родном городе по личным делам. Услышав о происшествии, он решил проверить озеро.

Кайл Асплунд с опасным животным на руках Фото: YouTube

Асплунд отправился на поиски после наступления темноты, когда аллигаторы более активны. Около берега ему удалось заметить животное длиной около 1,2 метра.

"Мне удалось подобраться к нему поближе, а затем закрепить его и поместить в машину", — рассказал он.

Пойманного аллигатора временно разместили в местном парке, где сотрудники ухаживали за ним всю ночь. Утром Асплунд перевез рептилию во Флориду, где в его заповеднике ей предоставят постоянный дом. По мнению специалиста, этот аллигатор почти наверняка был домашним питомцем, которого владелец отпустил на волю, когда тот вырос и стал представлять опасность.

"Это животное определенно не домашнее. У меня сотни таких животных, и я бы никогда не назвал ни одно из них своим питомцем", — подчеркнул он.

