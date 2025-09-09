Чоловік закинув вудку прямо з квартири і зловив рибу, не виходячи з дому (відео)

Рибалка просто закинув вудку зі своєї квартири, розташованої прямо над водоймою, і дочекався улову, лежачи на ліжку.

У TikTok набирає популярності незвичайне відео, в якому чоловік вирішив змінити правила традиційної риболовлі на березі.

Як видно на кадрах, коли поплавок здригнувся, господар квартири миттєво схопився і вибіг на балкон, щоб витягнути рибу. Боротьба тривала близько двох хвилин, після чого чоловік акуратно зняв улов з гачка і відпустив назад у воду.

Реакція соцмереж

Коментатори під роликом жартували, що тепер теж мріють про житло біля самої річки. Деякі глядачі припустили, що здобиччю рибалки виявився короп.

Користувачі TikTok назвали відео "рибалкою мрії" і посміялися, що такий підхід економить сили й час.

"Ось заради чого варто купувати квартиру біля води", "Такий вигляд має моя мрія", "Будинок мрії", "Він вибрав жити в кайф", — писали вони.

Що потрібно знати про коропа:

Зовнішній вигляд: у коропа витягнуте тіло з великою золотисто-бронзовою лускою, невелика голова і пара вусиків біля рота. Дорослі особини досягають до 1 метра завдовжки і ваги понад 20 кг, хоча частіше зустрічаються риби вагою 3-5 кг.

Середовище існування: короп поширений по всьому світу, віддає перевагу річкам і озерам з повільною течією і мулистим дном. Його також активно розводять у рибних господарствах і ставках.

Раціон: всеїдний. Харчується водоростями, насінням, личинками, комахами, молюсками і дрібними безхребетними, розшукуючи корм у донному мулі.

